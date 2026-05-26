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राजस्थान में मूंगफली बीज क्वालिटी पर बड़ी कार्रवाई, खतरनाक फंगस का संक्रमण मिला

जयपुर: राजस्थान में मूंगफली के बीज की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बीच राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के निर्देश पर कई जिलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए औचक छापेमारी की गई. यह कार्रवाई चौमूं, जयपुर, सीकर, बीकानेर और जोधपुर में संचालित बीज उत्पादक कंपनियों पर की गई, जहां मूंगफली के बीज में गंभीर गड़बड़ियों की आशंका जताई जा रही थी. मंत्री के निर्देश पर प्रदेशभर में कुल 14 स्थानों पर छापेमारी की गई. जांच में पाया कि कई जगह बीज की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी. कृषि मंत्री ने बताया कि मूंगफली के बीजों में 'अल्फाटॉक्सिन' नामक खतरनाक फंगस का संक्रमण पाया गया है. वैज्ञानिकों के अनुसार यह कार्सिनोजेनिक तत्व है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.

खराब क्वालिटी, निर्यात पर असर: इस मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब यह सामने आया कि खराब गुणवत्ता के कारण राजस्थान की मूंगफली का अंतरराष्ट्रीय निर्यात भी प्रभावित हुआ है. इंडोनेशिया सहित यूरोप के कई देशों ने ऐसे उत्पादों को स्वीकार करने से मना कर दिया. इससे राज्य के कृषि निर्यात पर सीधा असर पड़ा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो किसानों और व्यापारियों दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. कृषि मंत्री ने इस मामले में पूर्ववर्ती सरकार पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान दो निजी कंपनियों के साथ एमओयू किया गया था, लेकिन तय समयसीमा बीतने के बावजूद ये कंपनियां नियमों का पालन किए बिना बीज उत्पादन करती रहीं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.