महीनों से धूल फांक रहा पांच करोड़ की लागत से बना भवन, दुकानें खोलने से पीछे हट गए दुकानदार
कुल्लू में बना अंतरराष्ट्रीय दशहरा व्यावसायिक परिसर धूल फांक रहा है. इससे सरकार को लाखों का घाटा हो चुका है.
कुल्लू: जिला कल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान के साथ करोड़ों की लागत से बना अंतरराष्ट्रीय दशहरा व्यावसायिक परिसर धूल फांक रहा है. इससे सरकार को लाखों रुपये का घाटा हो चुका है. पहले जिला प्रशासन और नगर परिषद के बीच हुआ विवाद और फिर दुकानों का बोली लगने के बाद दुकानदारों का पीछे हट जाना. इससे ये व्यावसायिक परिसर सफेद हाथी बनकर रह गया है. जिला प्रशासन और नगर निगम लाखों का नुकसान हुआ.
इस व्यवसायिक परिसर का निर्माण लाडा की धनराशि से किया गया है और साल 2024 दिसंबर माह में इस भवन का कार्य पूरा किया गया. इस परिसर के निर्माण पर साढ़े 5 करोड़ रुपए की धन राशि खर्च की गई, लेकिन उसके बाद दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया, क्योंकि जिला प्रशासन और नगर परिषद के बीच किराए को लेकर विवाद खड़ा हुआ.
क्या था जिला प्रशासन और नगर परिषद का विवाद
जिला प्रशासन का तर्क था कि ये भवन प्रशासन की ओर से दी गई राशि से तैयार हुआ है. ऐसे में इसका किराया प्रशासन को मिलना चाहिए. नगर परिषद और जिला कुल्लू प्रशासन के बीच समझौता किया गया, जिसमें 55% धनराशि नगर परिषद को और 45% राशि कुल्लू प्रशासन को किराए के रूप में मिलनी तय हुई. उसके बाद जुलाई माह में पहली बार इन दुकानों के आवंटन के लिए बोली लगाई गई. व्यावसायिक परिसर की 37 दुकानें औसतन 50 हजार रुपये प्रति महीना के हिसाब से नीलाम हुई थीं, लेकिन अभी तक यहां पर पूरी तरह से दुकानें खुल नहीं पाई हैं. इसका कारण था बोलीदाताओं का बोली से पीछे हट जाना.
आज टेंडर भरने की अंतिम तारीख
अब प्रशासन ने दूसरी बार इस परिसर में बनी दुकानों का आवंटन करने का निर्णय लिया है. आज टेंडर दाखिल करने की अंतिम तारीख है. पहले भी टेंडर आने के बाद बोली की तारीख तय की जाएगी. कुल्लू नगर परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि 'अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा व्यावसायिक परिसर में शेष 30 दुकानों के लिए नीलामी प्रक्रिया फिर से अमल में लाई जा रही है, जिसमें व्यापारियों से आवेदन मांगे गए हैं. इसके बाद नीलामी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी, ताकि इन दुकानों को व्यापारियों के लिए आवंटित किया जा सके.'
ये लोग नहीं लगा पाएंगे बोली
पहले भी जिला प्रशासन, नगर परिषद कुल्लू ने यहां पर दुकानों का बोली के जरिए आवंटन किया था. उस दौरान दुकानदारों ने ऊंची बोली तो लगाई, लेकिन उसके बाद यहां पर दुकान खोली ही नहीं गई. जिला कुल्लू प्रशासन और नगर परिषद ने पिछली बार हुई नीलामी से सबक लेते हुए व्यापारियों के लिए और शर्तें लगाई हैं. नीलामी के दौरान बोलीदाता व्यापारी जब दुकान लेगा, तो उसी दौरान उसे 50 हजार रुपये नकद जमा करने होंगे. अगर व्यापारी 50 हजार रुपये जमा नहीं करता है तो उसकी दुकान की बोली रद्द मानी जाएगी और उस दुकान की उसी दिन फिर से नीलामी प्रक्रिया होगी. नगर परिषद कुल्लू ने उन सभी दुकानदारों को ब्लैक लिस्ट किया है, जिन्होंने पिछली बार बोली में दुकानों तो खरीदी, लेकिन फिर पैसा जमा नहीं करवाया. इतना ही नहीं उनके परिवार का कोई सदस्य भी अब बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा.
ऊंचे दामों पर पहुंच गई थी बोली
पिछली नीलामी के दौरान बोलीदाताओं ने ऊंचे दामों पर दुकानों की बोली लगा दी. बोली ऊंची लगने के बाद बोलीदाताओं ने नीलामी के बाद न पैसे जमा किए और न ही इकरारनामा किया. बोली के दौरान कुछ बड़े कारोबारियों ने सामर्थ्य से अधिक बोली लगा दी. बोली में सबसे न्यूनतम किराया 30 हजार और अधिकतम 1 लाख 52 हजार पर रुका. बोली के बाद 30 कारोबारी दुकानें खोलने से पीछे हट गए थे, उनसे हर महीने लाखों रुपये प्रशासन और नगर परिषद को मिलने थे. हालांकि व्यापारियों की ओर से नीलामी के दौरान जमा किए सिक्योरिटी मनी के रूप में नगर परिषद और जिला प्रशासन को मात्र 3 लाख रुपये जरूर मिले हैं, लेकिन इन दुकानों की तीन से चार महीने किराये के रूप में मिलने वाली राशि न आने से 45 से 50 लाख का नुकसान झेलना पड़ा है, जो अभी 75 लाख रुपये तक बढ़ सकता है. ॉ
