महीनों से धूल फांक रहा पांच करोड़ की लागत से बना भवन, दुकानें खोलने से पीछे हट गए दुकानदार

कुल्लू: जिला कल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान के साथ करोड़ों की लागत से बना अंतरराष्ट्रीय दशहरा व्यावसायिक परिसर धूल फांक रहा है. इससे सरकार को लाखों रुपये का घाटा हो चुका है. पहले जिला प्रशासन और नगर परिषद के बीच हुआ विवाद और फिर दुकानों का बोली लगने के बाद दुकानदारों का पीछे हट जाना. इससे ये व्यावसायिक परिसर सफेद हाथी बनकर रह गया है. जिला प्रशासन और नगर निगम लाखों का नुकसान हुआ.

इस व्यवसायिक परिसर का निर्माण लाडा की धनराशि से किया गया है और साल 2024 दिसंबर माह में इस भवन का कार्य पूरा किया गया. इस परिसर के निर्माण पर साढ़े 5 करोड़ रुपए की धन राशि खर्च की गई, लेकिन उसके बाद दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया, क्योंकि जिला प्रशासन और नगर परिषद के बीच किराए को लेकर विवाद खड़ा हुआ.

क्या था जिला प्रशासन और नगर परिषद का विवाद

जिला प्रशासन का तर्क था कि ये भवन प्रशासन की ओर से दी गई राशि से तैयार हुआ है. ऐसे में इसका किराया प्रशासन को मिलना चाहिए. नगर परिषद और जिला कुल्लू प्रशासन के बीच समझौता किया गया, जिसमें 55% धनराशि नगर परिषद को और 45% राशि कुल्लू प्रशासन को किराए के रूप में मिलनी तय हुई. उसके बाद जुलाई माह में पहली बार इन दुकानों के आवंटन के लिए बोली लगाई गई. व्यावसायिक परिसर की 37 दुकानें औसतन 50 हजार रुपये प्रति महीना के हिसाब से नीलाम हुई थीं, लेकिन अभी तक यहां पर पूरी तरह से दुकानें खुल नहीं पाई हैं. इसका कारण था बोलीदाताओं का बोली से पीछे हट जाना.

आज टेंडर भरने की अंतिम तारीख

अब प्रशासन ने दूसरी बार इस परिसर में बनी दुकानों का आवंटन करने का निर्णय लिया है. आज टेंडर दाखिल करने की अंतिम तारीख है. पहले भी टेंडर आने के बाद बोली की तारीख तय की जाएगी. कुल्लू नगर परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि 'अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा व्यावसायिक परिसर में शेष 30 दुकानों के लिए नीलामी प्रक्रिया फिर से अमल में लाई जा रही है, जिसमें व्यापारियों से आवेदन मांगे गए हैं. इसके बाद नीलामी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी, ताकि इन दुकानों को व्यापारियों के लिए आवंटित किया जा सके.'