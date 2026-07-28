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बूंदी में बदमाश का अवैध आशियाना ढहाया, निशाने पर अपराधियों की संपत्तियां

एसपी बोले- अभियान जारी रहेगा. अपराधियों की संपत्तियों का सत्यापन करा रही पुलिस.

Bulldozer action against an illegal house in Ramnagar Colony.
रामनगर कॉलोनी में अवैध मकान पर बुलडोजर कार्रवाई (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 2:03 PM IST

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बूंदी: अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने मंगलवार को सदर थाना क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी में कार्रवाई की. नकली सोने की ठगी समेत विभिन्न मामलों के आरोपी दीपक के सरकारी भूमि पर बने अवैध मकान पर प्रशासन का पीला पंजा चला. जेसीबी ने पूरे निर्माण को ध्वस्त कर दिया. बड़ी संख्या में लोग मकानों की छत पर मौजूद रहे. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस जाप्ता तैनात था.

आरोपी का था सरकारी भूमि पर अवैध मकान: पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी दीपक के खिलाफ सदर थाना क्षेत्र में नकली सोने की ठगी समेत 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं. जांच में पाया कि आरोपी ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिया था. राजस्व विभाग और पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत और डीएसपी अनिल जोशी के निर्देशन में अभियान चलाया गया. सदर थानाधिकारी भंवर सिंह कार्रवाई के दौरान मौके पर रहे. पंचायत सचिव और एलडीसी की मौजूदगी में राजस्व विभाग एवं पंचायत प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई पूरी करवाई.

बूंदी में बदमाश का अवैध आशियाना ढहाया (ETV Bharat Bundi)

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जारी रहेगा अभियान: एसपी ने कहा कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध के जरिए अर्जित संपत्तियों की पहचान की जा रही है. जिन बदमाशों ने अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा किया है या अपराध की कमाई से संपत्तियां बनाई हैं, उनके खिलाफ भी ऐसी ही कठोर कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर ऐसी संपत्तियों को कुर्क करने के साथ ध्वस्त किया जाएगा. प्रशासन की कार्रवाई ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अपराध के बल पर खड़ी संपत्तियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र की निगरानी रखी तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए.

Police force during the operation
कार्रवाई के दौरान पुलिस जाप्ता (ETV Bharat Bundi)

अपराधियों की संपत्तियों का सत्यापन करा रही पुलिस: एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने कहा, जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों की वर्तमान संपत्तियों का सत्यापन कराया जा रहा है. जिन मामलों में अवैध कब्जा, अपराध से अर्जित संपत्ति या सरकारी भूमि पर निर्माण पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने दोहराया कि बूंदी पुलिस अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने का काम कर रही है.

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