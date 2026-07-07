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ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे की लत लगा वसूलता था मोटा ब्याज...प्रशासन का चला पीला पंजा

रामगंजमंडी पुलिस ने बीते माह कपिल शर्मा के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज किए. वह तब से फरार है.

Administrative machinery removing the accused's encroachment on government property.
सरकारी संपत्ति पर आरोपी का अतिक्रमण हटाते प्रशासन की मशीनरी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 5:57 PM IST

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कोटा: जिले के रामगंज मंडी में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालक युवक के निर्माण पर प्रशासन ने मंगलवार को जेसीबी और बुलडोजर चला दिया. रामगंज मंडी निवासी कपिल शर्मा उर्फ भरत शर्मा पर आरोप है कि उसने कई युवकों को क्रिकेट सट्टे की लत लगाकर बर्बाद किया. क्रिकेट सट्टे के पैसे वसूलने के लिए उनके भूखंड और मकान के साथ जमीनों पर कब्जा किया. भारी भरकम ब्याज भी वसूला. रामगंजमंडी पुलिस ने बीते माह कपिल शर्मा के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज किए थे. वह तब से फरार है.

सरकारी तलाई पर कब्जा: रामगंज मंडी की तहसीलदार नेहा वर्मा ने बताया कि शहर के गोयंदा पंचायत समिति में बुरनखेड़ी गांव में सरकारी सिवायचक तलाई पर अतिक्रमण किया था. अतिक्रमी स्वाति शर्मा पत्नी भरत उर्फ कपिल शर्मा की पास में जमीन है, लेकिन उसने सरकारी तलाई पर कब्जा कर लिया था. इस पर मकान और कुछ एरिया में दीवार बनाई थी, जिसे मंगलवार को ध्वस्त किया गया.

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रईस परिवारों के युवा रहते हैं निशाने पर: रामगंज मंडी के पुलिस उपाधीक्षक घनश्याम मीणा ने बताया कि तहसीलदार ऑफिस ने मंगलवार को पुलिस जाप्ता मांगा था. ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाने वाले कपिल उर्फ भरत शर्मा के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की. उसके खिलाफ ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी, कथित वसूली, धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने के आरोप हैं. आरोपी की पुलिस के पास कई शिकायतें आई. इनमें भारी ब्याज वसूलने एवं जमीनों को कब्जे में लेने के आरोप हैं. डीएसपी मीणा ने बताया कि आरोपी भरत शर्मा ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे की लत पैसे वाले युवकों को लगाता था. हारने पर उनसे भारी भरकम ब्याज वसूलता था. उनकी जमीन और जायदाद भी हड़पने की कोशिश में जुटा रहता था.

पैसे नहीं चुकाने पर मकान-दुकान पर कब्जा: आरोपी भरत के खिलाफ महिला ने मुकदमा दर्ज कराया कि पति ने व्यवसाय के लिए आरोपी से 10 लाख रुपए उधार लिए. आरोपी ने विभिन्न माध्यमों से करीब 80 लाख वसूल लिए, लेकिन इसके बावजूद रकम की मांग जारी रखी. दबाव बनाकर पति के नाम का मकान और करीब आठ प्लॉट अपने लोगों के नाम करा लिए. इसी तरह कोटा स्टोन व्यवसायी ने भी भरत और अरविंद चीता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे में हुए नुकसान के बाद उनसे सवा करोड़ रुपए वसूली की, जबकि 71 लाख रुपए की डिमांड थी. ऐसा नहीं करने पर दुकानों पर कब्जा करने की कोशिश की और धमकियां दी.

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