श्रीगंगानगर: नशा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अवैध मकान पर चला बुलडोजर

पुलिस और प्रशासन ने तस्कर विक्की छजगरिया के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर तोड़ा.

नशा तस्कर के घर पर चला बुलडोजर
नशा तस्कर के घर पर चला बुलडोजर (ETV Bharat Sri Ganganagar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 11, 2026 at 4:17 PM IST

श्रीगंगानगर: जिले के सादुलशहर में प्रशासन ने नशा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस और प्रशासन ने बुधवार सुबह जिले के कुख्यात तस्कर विक्की छजगरिया के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया. सरकारी जमीन पर बने इस पक्के मकान को पुलिस और नगरपालिका की मौजूदगी में अतिक्रमण से मुक्त कराया गया.

करीब दो घंटे चली इस कार्रवाई में पक्का निर्माण पूरी तरह ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था की स्थिति पैदा न हो. पुलिस और नगरपालिका की टीम की मौजूदगी में बुलडोजर की मदद से मकान को तोड़ा गया. सादुलशहर थाना प्रभारी मलकित सिंह मान ने बताया कि आरोपी विक्की छजगरिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से कई मामले दर्ज हैं.

थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी पिछले कई वर्षों से नशा तस्करी के कारोबार में सक्रिय रहा है और इसी अवैध कमाई से उसने सरकारी भूमि पर कब्जा कर मकान बना लिया था. प्रशासन के अनुसार आरोपी ने करीब 30×70 फीट क्षेत्रफल में पक्का मकान तैयार कर रखा था. बुधवार सुबह करीब 10 बजे मस्जिद के पास स्थित इस मकान पर कार्रवाई शुरू की गई, जिसे कुछ ही समय में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया.

थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपी फिलहाल एक मामले में जमानत पर बाहर है, जबकि उसकी पत्नी पर भी नशा तस्करी में शामिल होने के आरोप हैं. नगरपालिका के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों और नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

