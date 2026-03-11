ETV Bharat / state

श्रीगंगानगर: नशा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अवैध मकान पर चला बुलडोजर

नशा तस्कर के घर पर चला बुलडोजर ( ETV Bharat Sri Ganganagar )

श्रीगंगानगर: जिले के सादुलशहर में प्रशासन ने नशा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस और प्रशासन ने बुधवार सुबह जिले के कुख्यात तस्कर विक्की छजगरिया के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया. सरकारी जमीन पर बने इस पक्के मकान को पुलिस और नगरपालिका की मौजूदगी में अतिक्रमण से मुक्त कराया गया. करीब दो घंटे चली इस कार्रवाई में पक्का निर्माण पूरी तरह ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था की स्थिति पैदा न हो. पुलिस और नगरपालिका की टीम की मौजूदगी में बुलडोजर की मदद से मकान को तोड़ा गया. सादुलशहर थाना प्रभारी मलकित सिंह मान ने बताया कि आरोपी विक्की छजगरिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से कई मामले दर्ज हैं. इसे भी पढे़ं- ‎बूंदी: सोनू सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरमान के अवैध मकान पर चलाया बुलडोजर