झगडे़ में युवक की हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 1.2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

COURT HAS SENTENCED TWO ACCUSED, TWO ACCUSED TO LIFE IMPRISONMENT
अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6 का फैसला. (ETV Bharat jaipur)
November 11, 2025

जयपुरः अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6, महानगर द्वितीय ने होटल में धूम्रपान और शराब सेवन को लेकर हुए झगडे़ में युवक की हत्या करने वाले दो अभियुक्तों महेन्द्र राव और सुरेश राव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 1.2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पीठासीन अधिकारी पंकज बंसल ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन की साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतक विशाल और उसके दोस्त शराब पार्टी के लिए होटल गए थे. यहां शराब पीने की बात को लेकर होटल कर्मचारियों और उनमें कहासुनी हो गई. वहीं, होटल के बाहर होटल कर्मी अभियुक्तों ने विशाल से मारपीट की और महेंद्र ने फ्राई पैन से सिर पर चोट मारकर उसकी हत्या कर दी. अदालत ने कहा कि दोनों अभियुक्तों का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने हत्या का गंभीर अपराध किया है, इसलिए उन्हें दंडित करना उचित होगा. प्रकरण में एक आरोपी अशोक जमानत लेकर फरार चल रहा है, जबकि अदालत ने लालचंद, मुकेश, प्रहलाद, अमन व लखन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कुलदीप गौड़ ने बताया कि 13 मार्च, 2022 की देर रात मृतक विशाल अपने अन्य साथियों के साथ एक होटल में शराब पार्टी के लिए आया था. यहां कमरा लेने के बाद उसके दोस्त बाहर शराब और सिगरेट पीने लगे. इस पर होटल के कर्मचारी अशोक ने उन्हें टोका और दोनों के बीच झगड़ा हो गया. इस दौरान होटल के अन्य कर्मचारी महेन्द्र व अन्य भी वहां आ गए. दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने पर विशाल और उसके दोस्त होटल से बाहर भागने लगे तो अभियुक्तों ने उनका पीछा किया और महेन्द्र ने बीच रोड विशाल के सिर पर फ्राई पैन से वार किया. इससे उसकी मौत हो गई. घटना को लेकर शहर के वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

अश्लीलता करने वाले फार्मासिस्ट को सजाः जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अस्पताल में दवा लेने गई नाबालिग के साथ अश्लीलता करने वाले फार्मासिस्ट घनश्याम को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में छोटे बच्चों के साथ लैंगिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं. अभियुक्त ने सरकारी कर्मचारी होते हुए करीब 11 साल की बच्ची के साथ अश्लीलता की है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि 15 दिसंबर, 2022 को पीड़िता की मां ने मनोहरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसका पति महाराष्ट्र में काम करता है. आज घर के परिजन बाहर गए हुए थे. तब पीड़िता स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर पास के सरकारी अस्पताल में दवा लेने चली गई. अस्पताल में पीड़िता को अकेली देखकर अभियुक्त ने अश्लीलता की. यह बात परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता घर पहुंची तो उसके गुमसुम रहने का कारण पूछा तो उसने घटना के बारे में बताया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 13 सितंबर को पीड़िता की मां अस्पताल आई थी और बिना पर्ची दवा मांगने लगी. जब दवा नहीं दी तो उसने विवाद किया और उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

