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कोर्ट ने नकल सरगना तुलछाराम को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

इससे पूर्व तुलछाराम के भतीजे पोरव कालेर ने भी समान बिंदुओं पर अंतरिम जमानत मांगी थी.

COURT REFUSED GRANT INTERIM BAIL, CHEATING KINGPIN TULCHARAM
अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 1, 2026 at 8:28 PM IST

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जयपुरः अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1, महानगर द्वितीय ने राजस्व अधिकारी भर्ती, 2022 में ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने के मामले में नकल सरगना तुलछाराम कालेर को 15 दिन की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि आरोपी के आपराधिक इतिहास और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.

अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि वह पिछले दो साल से जेल में है. उसके बड़े भाई बीकानेर के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं और भाई की सेवा के लिए उसे 15 दिन की अंतरिम जमानत दी जाए. इसका विरोध करते हुए मामले के विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी तुलछाराम के खिलाफ अजमेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर के विभिन्न थानों में पेपर लीक, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के कुल 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

पढ़ेंः एसआई भर्ती-2025 परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, दिया ये बड़ा आदेश

ऐसे संगठित नकल गिरोह के मुख्य सूत्रधार को अंतरिम जमानत देना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. इससे पूर्व तुलछाराम के भतीजे पोरव कालेर ने भी समान बिंदुओं पर अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उसे भी अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए उसके अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था.

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