ETV Bharat / state

पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी फायर में आरोपी के पैर में लगी गोली

आरोपी ने प्रतापनगर थाना पुलिस की गाड़ी और सीआई पर दो राउंड फायर कर दिए.

ACCUSED ARRESTED BY BHILWARA POLICE, CASE OF FIRING ON THE POLICE
पुलिस थाना रायला. (ETV Bharat bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 10, 2025 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ाः आरोपी को थाने में सुपुर्द करने ले जाते समय पुलिस पर फायरिंग का मामला सामने आया है. पुलिस के जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया. आरोपी को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रायला थाने में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिले के रायला थाना क्षेत्र में 19 नवंबर व ब्यावर जिले की बिजयनगर थाना क्षेत्र में 9 दिसंबर की सुबह गश्त के दौरान पुलिस के 112 वाहन के चालक पर फायरिंग हुई थी. इस मामले में मुख्य आरोपी ज्ञानसिंह को भीलवाड़ा जिले की प्रतापनगर थाना पुलिस ने डिटेन किया था. आरोपी रायला थाना क्षेत्र में वांछित था. इस कारण प्रतापनगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह अल सुबह पुलिस जाप्ते के साथ उसे रायला थाने में सुपुर्द करने जा रहे थे.

पढ़ेंः भीलवाड़ा: पुलिस टीम ने जोधपुर से 50 हजार रुपए के इनामी अफीम तस्कर को दबोचा

पुलिस को चकमा देकर हुआ फरारः इस बीच आरोपी ज्ञान सिंह लघु शंका के लिए जयपुर-चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नीचे उतारा गया. इस दौरान आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. पुलिस ने भीलवाड़ा सहित आसपास के जिलों में नाकाबंदी करते हुए भीलवाड़ा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे ओर सर्च अभियान चलाया गया.

पुलिस पर की फायरिंगः एसपी ने बताया कि पुलिस को आरोपी के लांबिया टोल के पास होने की सूचना मिली. इस पर प्रतापनगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह मौके पर पहुंचे. आरोपी ने प्रतापनगर थाना पुलिस की गाड़ी और सीआई पर दो राउंड फायर कर दिए. इस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी. पुलिस ने आरोपी को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है. भीलवाड़ा डीवाईएसपी सज्जन सिंह ने कहा कि पुलिस पर फायरिंग करने वाले आरोपी का महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज जारी है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने जब इसको हिरासत में लिया था तब इसके पास हथियार नहीं था. पुलिस को चकमा देकर भागने के बाद 4 घंटे के अंतराल में यह किन-किन से मिला और किन से हथियार लिया है उसके बारे में जांच की जा रही है.

TAGGED:

ACCUSED ARRESTED BY BHILWARA POLICE
CASE OF FIRING ON THE POLICE
ENCOUNTER BETWEEN POLICE ACCUSED
ACCUSED WHO FIRED POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.