ETV Bharat / state

शौच का बहाना बना सेवर थाने से फरार ‘काडू’ पकड़ा गया, पुलिया से कूदते समय चोटिल

थानाधिकारी सतीश चंद ने बताया कि आरोपी के फरार होने की सूचना मिलते ही आसपास सर्च ऑपरेशन शुरू किया था. सभी मार्गों पर नाकाबंदी की गई. मंगलवार देर शाम पुलिस टीम को आरोपी उच्चैन तिराहे से आगे लुधावई से पहले पुलिया के पास दिखा. पुलिस वाहन देखते ही आरोपी दौड़ पड़ा, लेकिन अंधेरे में भागते हुए पुलिया से नीचे जा गिरा. घायलावस्था में पुलिस ने उसे दबोच लिया.

भरतपुर: शौच जाने का बहाना बनाकर सेवर थाने से पुलिस को चकमा देकर फरार कुख्यात आरोपी रामवतार उर्फ काडू को पुलिस ने आखिर दबोच लिया. पुलिस ने दो दिन की तलाश के बाद उसे उच्चैन तिराहे से आगे लुधावई से पहले स्थित पुलिया के पास घेराबंदी कर पकड़ा. पुलिस टीम को देखते ही काडू भागने लगा और पुलिया से नीचे कूदते समय फिसलकर गिर पड़ा. इससे उसके पैरों में चोट लग गई. पुलिस ने उसे जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया.

क्या था पूरा मामला: रामवतार उर्फ काडू सवाई माधोपुर जिले में हुई उस वीभत्स वारदात का मुख्य आरोपी है, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था. दो माह पहले उसने एक महिला के पैर काटकर चांदी के खड़ुआ निकाल लिए थे. इसी मामले में प्रतापनगर थाना जयपुर उसे रिकवरी और कागजी कार्रवाई के लिए 7 दिसंबर को भरतपुर लाई थी. रात में प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर उसे सुरक्षा के लिहाज से सेवर थाने की बैरक में रखा गया.

शौच जाने के बहाने भागा: रात 1.50 बजे आरोपी ने शौच जाने का बहाना बनाया. बैरक के शौचालय में पानी न होने के कारण संतरी उसे थाने के दूसरे शौचालय की तरफ ले गया. तभी आरोपी ने अंधेरे और संतरी की एक पल की लापरवाही का फायदा उठाकर पीछे के गेट से भाग गया. फरार होते ही पुलिस टीम सतर्क हुई. आसपास के थाना क्षेत्रों को अलर्ट जारी कर तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने लुधावई के पास पुलिया पर पकड़ा. आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस अब उसे दोबारा हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई करेगी. पुलिस पता लगाया जा सके कि आरोपी की फरारी में किसी कर्मचारी की लापरवाही तो नहीं थी.