झालावाड़: महिलाओं को अश्लील इशारे करने वाला सिरफिरा गिरफ्तार
झालावाड़ में महिलाओं का पीछा कर अश्लील हरकतें करने वाले आरोपी सलमान खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया.
Published : December 21, 2025 at 4:51 PM IST
झालावाड़: जिले में महिलाओं के सामने अश्लील हरकतें करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी पीलखाना क्षेत्र का निवासी सलमान खान स्कूटर पर महिलाओं का पीछा करता था और उन्हें भद्दे और अश्लील इशारे करता था. इस तरह की घटनाएं जिले में कुछ समय से हो रही थीं, जिससे महिलाओं में भय का माहौल था.
पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि कई महिलाएं लोक-लाज और सामाजिक दबाव के कारण शिकायत दर्ज कराने से हिचकिचाती थीं. हालांकि, हाल ही में एक महिला की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने स्वत: संज्ञान लिया. महिला थाना अधिकारी अलका बिश्नोई के नेतृत्व में एफआईआर दर्ज की गई और विशेष टीम गठित कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी के कृत्यों का एक वीडियो भी सार्वजनिक किया है, जिसमें वह सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी हरकतें करते दिखाई दे रहा है.
महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता: पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह मामला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से जिले में महिलाओं को राहत मिली है. एसपी बुडानिया ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है. जिले में निर्भया स्क्वॉड मनचलों पर नजर रख रहा है. उन्होंने महिलाओं से अपील की कि किसी भी उत्पीड़न की स्थिति में बिना संकोच हेल्पलाइन 1090, 112 या राजकॉप सिटीजन ऐप पर शिकायत दर्ज कराएं. शिकायतों को पूर्ण गोपनीय रखा जाएगा और तुरंत कार्रवाई की जाएगी.