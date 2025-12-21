ETV Bharat / state

झालावाड़: महिलाओं को अश्लील इशारे करने वाला सिरफिरा गिरफ्तार

झालावाड़: जिले में महिलाओं के सामने अश्लील हरकतें करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी पीलखाना क्षेत्र का निवासी सलमान खान स्कूटर पर महिलाओं का पीछा करता था और उन्हें भद्दे और अश्लील इशारे करता था. इस तरह की घटनाएं जिले में कुछ समय से हो रही थीं, जिससे महिलाओं में भय का माहौल था.

पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि कई महिलाएं लोक-लाज और सामाजिक दबाव के कारण शिकायत दर्ज कराने से हिचकिचाती थीं. हालांकि, हाल ही में एक महिला की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने स्वत: संज्ञान लिया. महिला थाना अधिकारी अलका बिश्नोई के नेतृत्व में एफआईआर दर्ज की गई और विशेष टीम गठित कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी के कृत्यों का एक वीडियो भी सार्वजनिक किया है, जिसमें वह सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी हरकतें करते दिखाई दे रहा है.