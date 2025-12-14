ETV Bharat / state

मूंगफली व्यापारी को हथियार दिखाकर धमकी, 1 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार

जयपुर में मूंगफली व्यापारी से हथियार दिखाकर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाला बीकानेर का शातिर आरोपी इल्मुद्दीन पुलिस गिरफ्त में.

बीकानेर का शातिर आरोपी इल्मुद्दीन
बीकानेर का शातिर आरोपी इल्मुद्दीन
ETV Bharat Rajasthan Team

December 14, 2025

जयपुर: राजधानी के मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में एक मूंगफली व्यापारी को हथियार दिखाकर धमकाने और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो व्यापारी और उसके बेटों को लगातार धमकी भरे मैसेज और वीडियो भेज रहा था. पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें अन्य मामलों के खुलासे की संभावना है.

जयपुर (पश्चिम) के डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि पीड़ित व्यापारी ने मुरलीपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. जांच के दौरान बीकानेर निवासी इल्मुद्दीन को आरोपी के रूप में चिह्नित किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के खिलाफ बीकानेर जिले में आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में पहले से पांच मुकदमे दर्ज हैं. वह शातिर अपराधी बताया जा रहा है, जो वसूली का काम करता है.

घटना का विवरण: पीड़ित व्यापारी पिछले 30 वर्षों से मूंगफली का व्यापार कर रहे हैं. वे इलाज के लिए दिल्ली गए हुए थे. इसी दौरान एक अनजान नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने अपना नाम इल्मुद्दीन बताया और व्यापार के सिलसिले में मिलने की इच्छा जताई. आरोपी ने किसी तरह पीड़ित के घर का पता जुटाया और 30 नवंबर को अचानक उनके घर पहुंच गया.

बातचीत के दौरान आरोपी ने रिवॉल्वर निकालकर व्यापारी को धमकाया और दस दिन के अंदर एक करोड़ रुपये देने को कहा. रुपये नहीं देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी और चला गया. इसके बाद आरोपी ने लगातार कॉल कर धमकियां देनी शुरू कर दीं. हर बार रुपये के इंतजाम के बारे में पूछता और डराने के लिए व्यापारी की फैक्ट्री जाकर वीडियो बनाकर भेजता. साथ ही व्यापारी के बेटों के मोबाइल पर भी धमकी भरे वीडियो और मैसेज भेजे.

पुलिस की कार्रवाई: मामले के खुलासे के लिए मुरलीपुरा थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और बज्जू, बीकानेर सहित अन्य स्थानों पर पता लगाया. मुखबिर से आरोपी के जयपुर में होने की सूचना मिली. तकनीकी जांच और पीछा करने के बाद टीम ने उसे विद्याधर नगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के मोबाइल में हथियारों के साथ फोटो और धमकी भरे मैसेज बरामद हुए हैं. प्रारंभिक जांच में वह शातिर बदमाश निकला, जिसके खिलाफ पहले से आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस पूछताछ में अन्य रंगदारी या अपराध के मामलों के खुलासे की उम्मीद कर रही है.

संपादक की पसंद

