मूंगफली व्यापारी को हथियार दिखाकर धमकी, 1 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार

जयपुर: राजधानी के मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में एक मूंगफली व्यापारी को हथियार दिखाकर धमकाने और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो व्यापारी और उसके बेटों को लगातार धमकी भरे मैसेज और वीडियो भेज रहा था. पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें अन्य मामलों के खुलासे की संभावना है. जयपुर (पश्चिम) के डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि पीड़ित व्यापारी ने मुरलीपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. जांच के दौरान बीकानेर निवासी इल्मुद्दीन को आरोपी के रूप में चिह्नित किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के खिलाफ बीकानेर जिले में आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में पहले से पांच मुकदमे दर्ज हैं. वह शातिर अपराधी बताया जा रहा है, जो वसूली का काम करता है. इसे भी पढ़ें- चूरू के शराब व्यवसायी से गैंगस्टर ने मांगी 1 करोड़ की रंगदारी घटना का विवरण: पीड़ित व्यापारी पिछले 30 वर्षों से मूंगफली का व्यापार कर रहे हैं. वे इलाज के लिए दिल्ली गए हुए थे. इसी दौरान एक अनजान नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने अपना नाम इल्मुद्दीन बताया और व्यापार के सिलसिले में मिलने की इच्छा जताई. आरोपी ने किसी तरह पीड़ित के घर का पता जुटाया और 30 नवंबर को अचानक उनके घर पहुंच गया.