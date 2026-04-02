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AI से PM नरेंद्र मोदी और शाहरुख खान की तस्वीर पोस्ट करने वाले आरोपी को मिली जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एआई के जरिये अभिनेता शाहरूख खान के सामने झुकी हुई तस्वीर पोस्ट करने वाले आरोपी को जमानत दे दी है.

एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने आरोपी मुजाहिद जमाल शेख को जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है. आरोपी की पुलिस हिरासत के दौरान पुलिस ने कुछ भी बरामद नहीं किया. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि जांच अधिकारी के कहने पर आरोपी ने अपना एक्स अकाउंट 14 मार्च को ही बंद कर दिया था. आरोपी ने एक्स अकाउंट दोबारा तभी खोला जब जांच अधिकारी ने ऐसा करने को कहा.

कोर्ट ने जमानत देते समय कहा कि आरोपी के भागने या साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है, कोर्ट ने पाया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है. उस पर केवल ये आरोप है कि उसने एआई के जरिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मॉर्फ्ड फोटो अभिनेता शाहरूख खान के साथ अपलोड किया था.

दिल्ली पुलिस ने आरोपी को 18 मार्च को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने मुजाहिद जमाल शेख को एक दिन की पुलिस हिरासत में भी भेजा था. उसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में था.