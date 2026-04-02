ETV Bharat / state

AI से PM नरेंद्र मोदी और शाहरुख खान की तस्वीर पोस्ट करने वाले आरोपी को मिली जमानत

आरोपी के भागने या साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है, कोर्ट ने जमानत देते समय यह बात कही.

पटियाला हाउस कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 2, 2026 at 4:04 PM IST

|

Updated : April 2, 2026 at 5:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एआई के जरिये अभिनेता शाहरूख खान के सामने झुकी हुई तस्वीर पोस्ट करने वाले आरोपी को जमानत दे दी है.

एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने आरोपी मुजाहिद जमाल शेख को जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है. आरोपी की पुलिस हिरासत के दौरान पुलिस ने कुछ भी बरामद नहीं किया. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि जांच अधिकारी के कहने पर आरोपी ने अपना एक्स अकाउंट 14 मार्च को ही बंद कर दिया था. आरोपी ने एक्स अकाउंट दोबारा तभी खोला जब जांच अधिकारी ने ऐसा करने को कहा.

कोर्ट ने जमानत देते समय कहा कि आरोपी के भागने या साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है, कोर्ट ने पाया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है. उस पर केवल ये आरोप है कि उसने एआई के जरिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मॉर्फ्ड फोटो अभिनेता शाहरूख खान के साथ अपलोड किया था.

दिल्ली पुलिस ने आरोपी को 18 मार्च को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने मुजाहिद जमाल शेख को एक दिन की पुलिस हिरासत में भी भेजा था. उसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में था.

सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से पेश वकील आमिर रजा खान ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. आरोपी के परिवार में पत्नी, तीन बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता हैं. याचिकाकर्ता अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य है.

ये भी पढ़ें- मेट्रो पोस्टर मामले में गिरफ्तार लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध आरोपी शब्बीर अहमद लोन को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया

ये भी पढ़ें- कांग्रेस सत्ता में आई, तो वह असम में घुसपैठियों की रक्षा के लिए कानून लाएगी: पीएम मोदी

Last Updated : April 2, 2026 at 5:21 PM IST

TAGGED:

PRIME MINISTER NARENDRA MODI AI
SHAHRUKH KHAN PM MODI AI PHOTO
PATIALA HOUSE COURT
PATIALA HOUSE COURT DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.