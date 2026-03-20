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पाकिस्तान भेजे गए थे खाटूश्याम मंदिर के वीडियो और लोकेशन, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

सीकर: जिले में स्थित खाटूश्याम जी मंदिर से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है. गाजियाबाद पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल फोन से मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील इलाकों के फोटो, वीडियो और लोकेशन पाकिस्तान भेजे जाने की पुष्टि हुई है. इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं.

खाटूश्यामजी पुलिस उपाधीक्षक राव आनंद ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि कौशांबी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों के पास देश के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों की जानकारी मौजूद थी. इनमें खाटूश्यामजी मंदिर के अलावा कई जगहों के रेलवे स्टेशन और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों के वीडियो भी शामिल हैं. जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपियों को पाकिस्तान से ऑनलाइन ट्रेनिंग, फंडिंग और निर्देश मिल रहे थे, और ये सूचनाएं कथित रूप से आतंकी संगठनों तक पहुंचाई जा रही थीं.

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आरोपियों से गहन पूछताछ जारी: पुलिस उपाधीक्षक के अनुसार, आरोपियों ने कई संवेदनशील स्थानों की रेकी कर उनकी विस्तृत जानकारी पाकिस्तान भेजी। है. साथ ही, इन स्थानों पर सीसीटीवी लगाने की योजना भी बनाई जा रही थी. फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे होने की संभावना है. घटना के बाद खाटूश्याम जी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है.