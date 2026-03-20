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पाकिस्तान भेजे गए थे खाटूश्याम मंदिर के वीडियो और लोकेशन, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

गाजियाबाद पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल फोन से खाटूश्याम मंदिर और आसपास के संवेदनशील इलाकों के फोटो, वीडियो और लोकेशन पाकिस्तान भेजे गए.

खाटूश्याम मंदिर
खाटूश्याम मंदिर (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 1:15 PM IST

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सीकर: जिले में स्थित खाटूश्याम जी मंदिर से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है. गाजियाबाद पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल फोन से मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील इलाकों के फोटो, वीडियो और लोकेशन पाकिस्तान भेजे जाने की पुष्टि हुई है. इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं.

खाटूश्यामजी पुलिस उपाधीक्षक राव आनंद ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि कौशांबी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों के पास देश के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों की जानकारी मौजूद थी. इनमें खाटूश्यामजी मंदिर के अलावा कई जगहों के रेलवे स्टेशन और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों के वीडियो भी शामिल हैं. जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपियों को पाकिस्तान से ऑनलाइन ट्रेनिंग, फंडिंग और निर्देश मिल रहे थे, और ये सूचनाएं कथित रूप से आतंकी संगठनों तक पहुंचाई जा रही थीं.

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आरोपियों से गहन पूछताछ जारी: पुलिस उपाधीक्षक के अनुसार, आरोपियों ने कई संवेदनशील स्थानों की रेकी कर उनकी विस्तृत जानकारी पाकिस्तान भेजी। है. साथ ही, इन स्थानों पर सीसीटीवी लगाने की योजना भी बनाई जा रही थी. फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे होने की संभावना है. घटना के बाद खाटूश्याम जी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है.

खाटूश्याम जी में पुलिस अलर्ट: खाटूश्यामजी पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि मंदिर परिसर, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस अलर्ट मोड पर है. होटल, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों की जांच तेज कर दी गई है. किरायेदार सत्यापन अनिवार्य किया गया है. प्रशासन के अनुसार, क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है. बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सुरक्षा में कोई ढील नहीं बरती जा रही है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके.

खाटूश्याम जी व्यापार मंडल की प्रतिक्रिया: इस मामले को लेकर खाटूश्याम जी व्यापार मंडल ने भी इस मामले में अपनी प्रक्रिया दी है. व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष गिरिराज माटोलिया ने बताया कि खाटूश्याम जी में बाहर से आने वाले व्यापारियों व अन्य काम करने वाले लोगों का सत्यापन किया जाना चाहिए. इसके अलावा मंदिर में भी सुरक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित की जानी चाहिए. खाटूश्याम जी मंदिर में लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है ऐसे में छोटी सी गलती बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है.

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पाकिस्तान भेजे खाटूश्याम के वीडियो
गाजियाबाद में पकड़े गए युवक
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RECONNAISSANCE OF KHATU SHYAM
KHATUSHYAM TEMPLE

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