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एसीबी ने कृषि विभाग के अधिकारियों की ली तलाशी, 2.63 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद

एसीबी की टीम ने दिल्ली-जयपुर हाइवे पर शाहपुरा के पास ली तलाशी. भिवाड़ी-कोटपूतली में निरीक्षण कर लौट रही थी कृषि विभाग की टीम.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 2, 2026 at 8:03 PM IST

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जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आज कृषि विभाग के अधिकारियों की एक टीम की रास्ते में रुकवाकर आकस्मिक तलाशी ली. इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों के पास 2.63 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी मिली है.

मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जयपुर एसआईयू इकाई ने आज गुरुवार को दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शाहपुरा पुलिया के पास कार्रवाई की और एक गाड़ी को रुकवाकर उसमे सवार कृषि विभाग के अधिकारियों व चालक की तलाशी ली. तलाशी के दौरान कुल 2,63,500 रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद हुई है.

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एसीबी को मिली थी वसूली की शिकायत: एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि जयपुर से आई कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम भिवाड़ी कोटपूतली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित खाद और कीटनाशक निर्माण ईकाइयों का निरीक्षण कर रही है. निरीक्षण की कार्रवाई का भय दिखाकर संबंधित औद्योगिक ईकाइयों से अवैध रूप से धनराशि की वसूली कर रही है.

टीम गठित कर रखी निगरानी: प्राप्त सूचना के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीआईजी-प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह के निर्देशन में विशेष अनुसंधान इकाई के एएसपी महावीर सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर शाहपुरा पुलिया (दिल्ली-जयपुर हाईवे) पर निगरानी रखी गई. इस दौरान संदिग्ध वाहन को रुकवाकर उसमें सवार अधिकारियों और चालक की विधिवत तलाशी ली गई.

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इन अधिकारियों की ली तलाशी: तलाशी के दौरान कृषि अधिकारी महेश कुमार मीणा के बैग से 1,48,500 रुपए, कृषि अधिकारी चंदा राम गुर्जर के बैग से 1,15,000 रुपए की संदिग्ध नकद राशि बरामद हुई. वाहन में कृषि अधिकारी भगवान सहाय यादव और कृषि विभाग के चालक रमेशचंद्र मीणा भी सवार थे. जिनकी भी नियमानुसार तलाशी ली गई. एसीबी की टीम ने कुल 2,63,500 रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद की.

पूछताछ और कार्रवाई जारी: बरामद नकद राशि के स्रोत, औद्योगिक इकाइयों से कथित अवैध वसूली और संबंधित अधिकारियों की भूमिका के संबंध में गहन पूछताछ एवं अनुसंधान किया जा रहा है. एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और आईजी एस. परिमला के निर्देशन में अग्रिम अनुसंधान और अन्य वैधानिक कार्रवाई जारी है.

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