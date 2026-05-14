ACB ने स्वास्थ्य निरीक्षक व निजी व्यक्ति को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा
आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है.
Published : May 14, 2026 at 7:24 PM IST
जयपुरः एसीबी की टीम ने जयपुर नगर निगम वार्ड नं. 99 के स्वास्थ्य निरीक्षक दिनेश कुमार व निजी व्यक्ति प्रकाश चंद को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. परिवादी कर्मचारी की मार्च 2026 की सैलरी बनाने की एवज में प्रतिमाह 5 हजार की रिश्वत राशि मांगी गई थी.
एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी जयपुर नगर-द्वितीय ईकाई ने ये कार्रवाई की है. एसीबी जयपुर नगर-द्वितीय इकाई को एक शिकायत प्राप्त हुई थी. इसमें बताया कि जयपुर नगर निगम वार्ड नंबर 99 के स्वास्थ्य निरीक्षक दिनेश कुमार और प्राइवेट व्यक्ति प्रकाश चन्द, की ओर से मिलीभगत कर परिवादी की मार्च 2026 की सैलरी बनाने की एवज में प्रतिमाह 5 हजार की रिश्वत राशि की मांग की जा रही है.
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शिकायत पर डीआईजी ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में एसीबी जयपुर नगर-द्वितीय की टीम ने शिकायत का सत्यापन किया. शिकायत का सत्यापन करवाने के दौरान परिवादी से 5,000 रुपए प्रतिमाह लेने के लिए सहमत होने पर एएसपी भूपेन्द्र के नेतृत्व में पुलिस उप अधीक्षक अभिषेक पारीक ने टीम के साथ ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया. टीम ने कार्रवाई करते हुए जयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 99 के स्वास्थ्य निरीक्षक दिनेश कुमार और प्राइवेट व्यक्ति प्रकाश चन्द को परिवादी से 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. आरोपियों से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जा रही है. एसीबी की ओर से मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा. आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है.