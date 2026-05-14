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ACB ने स्वास्थ्य निरीक्षक व निजी व्यक्ति को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा

गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी स्वास्थ्य निरीक्षक और प्राइवेट व्यक्ति. ( ETV Bharat jaipur )