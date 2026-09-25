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15 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, कार्रवाई के दौरान बिगड़ी तबीयत, SMS में भर्ती

जयपुर: राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी ने भारत सरकार के एक वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों हिरासत में लिया है. ट्रैप की कार्रवाई के दौरान आरोपी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद एसीबी टीम ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर चतुर्थ इकाई ने यह कार्रवाई की है. आरोपी की पहचान मुकेश माल्या के रूप में हुई है. वह भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के पद पर तैनात है. उसकी पोस्टिंग जयपुर के मानसरोवर स्थित पटेल मार्ग पर फील्ड ऑपरेशन डिवीजन (FOD) में है. आरोपी पन्ना मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली फर्म पर पेनल्टी लगाने का दबाव बनाकर रिश्वत ले रहा था.

ग्रीन माउंटेन जेम्स फर्म से मांगी थी रिश्वत, ACB को दी थी शिकायत: एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया- जयपुर नगर चतुर्थ इकाई को परिवादी ने शिकायत दी थी. परिवादी ने बताया कि उसकी ग्रीन माउंटेन जेम्स प्रा. लि. नाम से फर्म है, जो रत्न पन्ना की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है. फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है.

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24 को मिली शिकायत, सत्यापन के बाद ACB ने किया ट्रैप: शिकायत के अनुसार, 24 सितंबर को आरोपी वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी मुकेश माल्या ने परिवादी की फर्म पर पेनल्टी लगाने का दबाव बनाकर 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी. शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्रवाई की. एसीबी डीआईजी ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में एसीबी नगर चतुर्थ इकाई के एएसपी मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सीआई रामजीलाल और टीम ने ट्रैप की कार्रवाई कर आरोपी वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी मुकेश माल्या को रिश्वत लेते रंगे हाथ डिटेन किया.