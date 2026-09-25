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15 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, कार्रवाई के दौरान बिगड़ी तबीयत, SMS में भर्ती

आरोपी पन्ना मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली फर्म पर पेनल्टी लगाने का दबाव बनाकर रिश्वत ले रहा था.

Accused Senior Statistical Officer Mukesh Mallya
आरोपी वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी मुकेश माल्या (ETV Bharat Jaipur, Source: ACB)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 3:38 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी ने भारत सरकार के एक वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों हिरासत में लिया है. ट्रैप की कार्रवाई के दौरान आरोपी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद एसीबी टीम ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर चतुर्थ इकाई ने यह कार्रवाई की है. आरोपी की पहचान मुकेश माल्या के रूप में हुई है. वह भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के पद पर तैनात है. उसकी पोस्टिंग जयपुर के मानसरोवर स्थित पटेल मार्ग पर फील्ड ऑपरेशन डिवीजन (FOD) में है. आरोपी पन्ना मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली फर्म पर पेनल्टी लगाने का दबाव बनाकर रिश्वत ले रहा था.

ग्रीन माउंटेन जेम्स फर्म से मांगी थी रिश्वत, ACB को दी थी शिकायत: एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया- जयपुर नगर चतुर्थ इकाई को परिवादी ने शिकायत दी थी. परिवादी ने बताया कि उसकी ग्रीन माउंटेन जेम्स प्रा. लि. नाम से फर्म है, जो रत्न पन्ना की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है. फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है.

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24 को मिली शिकायत, सत्यापन के बाद ACB ने किया ट्रैप: शिकायत के अनुसार, 24 सितंबर को आरोपी वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी मुकेश माल्या ने परिवादी की फर्म पर पेनल्टी लगाने का दबाव बनाकर 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी. शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्रवाई की. एसीबी डीआईजी ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में एसीबी नगर चतुर्थ इकाई के एएसपी मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सीआई रामजीलाल और टीम ने ट्रैप की कार्रवाई कर आरोपी वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी मुकेश माल्या को रिश्वत लेते रंगे हाथ डिटेन किया.

पहले गणगौरी अस्पताल में भर्ती, फिर SMS रेफर: एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया- ट्रैप की कार्रवाई के दौरान आरोपी की तबीयत बिगड़ गई. जांच में सामने आया कि आरोपी का पहले से किडनी संबंधी बीमारी का इलाज चल रहा है. एसीबी टीम ने उसे तत्काल गणगौरी अस्पताल, जयपुर ले जाकर प्राथमिक उपचार दिलाया. डॉक्टरों द्वारा रेफर करने पर एएसपी मनोज कुमार गुप्ता ने आरोपी के भाई सुरेश कुमार माल्या को सूचना दी और उनके साथ आरोपी को सवाई मानसिंह अस्पताल (SMS) ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. ट्रैप टीम आगे की कार्रवाई में जुटी है. एसीबी एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और आईजी एस. परिमाला के सुपरविजन में मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा.

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एसीबी का डर दिखाकर धोखाधड़ी की करें शिकायत: एसीबी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एसीबी में प्रकरण दर्ज होने पर सीधे एसीबी से संपर्क कर अपना पक्ष और स्पष्टीकरण पेश किया जा सकता है. स्पष्टीकरण के बाद ही अनुसंधान में आगे निर्णय लिया जाता है.एसीबी ने आमजन से अपील की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सहयोग करें. एसीबी के टोल फ्री नंबर 1064 और वॉट्सएप हेल्पलाइन नंबर 94135-02834 पर 24X7 संपर्क किया जा सकता है.

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