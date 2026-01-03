ETV Bharat / state

कोर्ट ने JJM घोटाले के पांच आरोपियों की जमानत अर्जी की खारिज

जयपुरः एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने प्रदेश के चर्चित जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले से जुडे़ मामले में पांच आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने गणपति ट्यूबवेल का प्रोपराइटर महेश कुमार मित्तल, उसके बेटे हेमन्त मित्तल, श्याम ट्यूबवेल के प्रोपराइटर पीयूष जैन, मैनेजर उमेश कुमार शर्मा और पीएचईडी के तत्कालीन लेखाधिकारी गोपाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि आरोपियों पर गंभीर आरोप है और प्रकरण में जांच लंबित है. ऐसे में आरोपियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.

जमानत अर्जी में कहा गया कि एसीबी ने उन्हें प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया है. एसीबी के पास उनके खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं है. इसके अलावा वे लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक शालिनी गौतम ने अदालत को बताया कि मामले में एसीबी ने इन आरोपियों की मोबाइल बातचीत को रिकॉर्ड किया था. वहीं प्रकरण में कोर्ट में चालान पेश होने की जानकारी मिलने पर आरोपी फरार हो गए थे.