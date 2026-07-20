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भरतपुर में ACB ने रिश्वतखोरों पर कसा शिकंजा, 5 साल में 34 ट्रैप की कार्रवाई, 9 बड़े अफसर भी पकड़े गए

पांच वर्षों में भरतपुर में ACB ने 34 ट्रैप कार्रवाई की और कई कर्मचारियों-अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा.

BHARATPUR ACB ACTION
भरतपुर में ACB का शिकंजा (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 5:06 PM IST

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भरतपुर: जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) का शिकंजा रिश्वतखोरों पर लगातार मजबूत होता जा रहा है. पिछले पांच वर्षों के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि सरकारी महकमों में ईमानदारी की उम्मीद जगाते हुए जनता का भरोसा एसीबी पर बहुत तेजी से बढ़ा है. यही वजह है कि जिले में भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथों पकड़ने (ट्रैप) के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें साल 2024 और 2025 की कार्रवाइयां सबसे आगे रही हैं. पिछले पांच वर्षों में भरतपुर में 34 ट्रैप कार्रवाई हुईं और 9 राजपत्रित अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए.

भरतपुर एसीबी चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में ट्रैप मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है. केवल ट्रैप कार्रवाई ही नहीं, बल्कि आकस्मिक निरीक्षण और भ्रष्टाचार निरोधक अन्य अभियानों में भी तेजी आई है. उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों की सोच बदली है और अब आम नागरिक रिश्वत मांगे जाने पर चुप रहने के बजाय शिकायत करना पसंद कर रहे हैं.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह (ETV Bharat Bharatpur)

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पांच वर्षों का रिकॉर्ड: एसीबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में तीन ट्रैप कार्रवाई हुईं और इनमें कोई भी राजपत्रित अधिकारी शामिल नहीं था. वर्ष 2023 में भी तीन ट्रैप हुए, लेकिन वर्ष 2024 में अचानक कार्रवाई का ग्राफ बढ़ा और 11 ट्रैप किए गए, जिनमें तीन राजपत्रित अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए. वर्ष 2025 में भी 11 ट्रैप हुए और चार राजपत्रित अधिकारी एसीबी के हत्थे चढ़े. वर्ष 2026 में अब तक छह ट्रैप कार्रवाई हो चुकी हैं, जिनमें दो राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं. इस प्रकार पांच वर्षों में कुल 34 ट्रैप कार्रवाई में 9 राजपत्रित अधिकारी गिरफ्तार किए गए.

दो वर्षों में सबसे अधिक कार्रवाई: अमित सिंह ने बताया कि वर्ष 2024 और 2025 भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे अधिक कार्रवाई वाले वर्ष रहे. इन दोनों वर्षों में कुल 22 ट्रैप किए गए, जो पांच वर्षों की कुल कार्रवाई का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है. यही नहीं, इन्हीं दो वर्षों में सात राजपत्रित अधिकारी भी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए. अमित सिंह ने बताया कि ट्रैप मामलों में वृद्धि को केवल भ्रष्टाचार बढ़ने का संकेत नहीं माना जा सकता. इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अब लोग शिकायत करने के लिए आगे आ रहे हैं और एसीबी तक उनकी पहुंच पहले की तुलना में आसान हुई है.

BHARATPUR ACB ACTION
पिछले 5 साल में ACB ने 34 ट्रैप की कार्रवाई की (ETV Bharat GFX)

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लोगों का बढ़ा भरोसा, बढ़ीं शिकायतें: एएसपी अमित सिंह का कहना है कि पहले लोग रिश्वत मांगे जाने के बावजूद शिकायत दर्ज कराने से हिचकते थे. उन्हें कार्रवाई, पहचान उजागर होने या सरकारी प्रक्रियाओं को लेकर डर रहता था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है. लोग अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक हुए हैं और एसीबी तक पहुंचने में पहले जैसी झिझक नहीं रही. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की 1064 एसीबी हेल्पलाइन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस हेल्पलाइन के जरिए कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. शिकायत मिलने के बाद उसका सत्यापन कर एसीबी आवश्यक कार्रवाई करती है.

रिश्वतखोरों पर ACB की कार्रवाई
रिश्वतखोरों पर ACB की कार्रवाई (ETV Bharat Bharatpur)

गोपनीय रहती है शिकायतकर्ता की पहचान: भ्रष्टाचार के मामलों में सबसे बड़ी चिंता शिकायतकर्ता की सुरक्षा और पहचान को लेकर होती है. इस पर एएसपी अमित सिंह ने स्पष्ट किया कि एसीबी शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखती है. उन्होंने बताया कि एसीबी द्वारा जारी प्रेस नोट, मीडिया ब्रीफिंग या किसी अन्य माध्यम से शिकायतकर्ता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाती. इससे लोगों का विश्वास बढ़ा है और वे बिना किसी भय के शिकायत दर्ज करा रहे हैं. एएसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है तो लोग बिना डर के एसीबी से संपर्क करें. भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आम नागरिक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है.

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अमित सिंह ने कहा कि हर ट्रैप की प्रकृति अलग होती है. किसी मामले में पट्टा जारी करने, किसी में फाइल आगे बढ़ाने, किसी में प्रमाण पत्र, किसी में राजस्व या अन्य प्रशासनिक कार्यों को लेकर रिश्वत मांगी जाती है. लगभग हर बार अलग-अलग विभाग सामने आते हैं. अमित सिंह ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में ट्रैप मामलों में अधिकांश मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं. उनकी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है, जिसमें इन वर्षों के ट्रैप मामलों का ट्रायल पूरी तरह समाप्त हो गया हो, इसलिए इस समय सजा या अंतिम परिणाम पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.

भरतपुर में ACB ने रिश्वतखोरों पर कसा शिकंजा
एसीबी पुलिस चौकी, भरतपुर (ETV Bharat Bharatpur)

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