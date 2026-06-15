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बूंदी में एसीबी का बड़ा एक्शन, तीन फॉरेस्ट गार्ड रिश्वत लेते गिरफ्तार

तीन फॉरेस्ट गार्ड गिरफ्तार ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कोटा इकाई ने बूंदी जिले में बड़ी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देते हुए वन विभाग के तीन फॉरेस्ट गार्डों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि वनकर्मी एक किसान से उसकी जेसीबी मशीन संचालित करने की अनुमति के बदले मोटी रिश्वत मांग रहे थे. एसीबी ने कार्रवाई के दौरान तीनों आरोपियों को 10 हजार रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए धर दबोचा, जबकि एक अन्य फॉरेस्ट गार्ड को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई ने यह कार्रवाई की. गिरफ्तार आरोपियों में रूपाराम, रामावतार और विजेन्द्र, तीनों फॉरेस्ट गार्ड शामिल हैं। वहीं साबूलाल फॉरेस्ट गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी को शिकायत मिली थी कि बूंदी जिले के ग्राम लक्ष्मीपुरा में एक परिवादी अपनी जेसीबी मशीन से खेत सुधार और खाद डालने का कार्य कर रहा था. इसी दौरान 10 जून 2026 को आरोपी फॉरेस्ट गार्डों और अन्य वन विभाग कार्मिकों ने उसे जेसीबी मशीन चलाने देने के बदले हर माह एक लाख रुपये रिश्वत देने की मांग की. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि रिश्वत नहीं देने पर मशीन जब्त करने और कार्रवाई करने की धमकी देकर परिवादी को लगातार परेशान किया जा रहा था. इसे भी पढ़ें- पदमपुर में 50 हजार रुपए घूस लेते पटवारी गिरफ्तार, खाता विभाजन की एवज में मांगे थे एक लाख