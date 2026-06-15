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बूंदी में एसीबी का बड़ा एक्शन, तीन फॉरेस्ट गार्ड रिश्वत लेते गिरफ्तार

एसीबी कोटा की टीम ने बूंदी में वन विभाग के तीन फॉरेस्ट गार्डों को किसान से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

तीन फॉरेस्ट गार्ड गिरफ्तार
तीन फॉरेस्ट गार्ड गिरफ्तार (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 9:20 PM IST

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बूंदी: भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कोटा इकाई ने बूंदी जिले में बड़ी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देते हुए वन विभाग के तीन फॉरेस्ट गार्डों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि वनकर्मी एक किसान से उसकी जेसीबी मशीन संचालित करने की अनुमति के बदले मोटी रिश्वत मांग रहे थे. एसीबी ने कार्रवाई के दौरान तीनों आरोपियों को 10 हजार रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए धर दबोचा, जबकि एक अन्य फॉरेस्ट गार्ड को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई ने यह कार्रवाई की. गिरफ्तार आरोपियों में रूपाराम, रामावतार और विजेन्द्र, तीनों फॉरेस्ट गार्ड शामिल हैं। वहीं साबूलाल फॉरेस्ट गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी को शिकायत मिली थी कि बूंदी जिले के ग्राम लक्ष्मीपुरा में एक परिवादी अपनी जेसीबी मशीन से खेत सुधार और खाद डालने का कार्य कर रहा था. इसी दौरान 10 जून 2026 को आरोपी फॉरेस्ट गार्डों और अन्य वन विभाग कार्मिकों ने उसे जेसीबी मशीन चलाने देने के बदले हर माह एक लाख रुपये रिश्वत देने की मांग की. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि रिश्वत नहीं देने पर मशीन जब्त करने और कार्रवाई करने की धमकी देकर परिवादी को लगातार परेशान किया जा रहा था.

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50 हजार मंथली की मांग: शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसीबी कोटा रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में जांच शुरू की गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन कराया गया. गत 11 जून को मांग सत्यापन की कार्रवाई के दौरान यह पुष्टि हुई कि आरोपी परिवादी से 50 हजार रुपये प्रतिमाह रिश्वत की मांग कर रहे थे. जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि सत्यापन प्रक्रिया के बीच ही आरोपियों ने परिवादी से 5 हजार रुपये जबरन रिश्वत के रूप में वसूल भी लिए.

10 हजार रुपये रिश्वत बरामद: एसीबी ने शिकायत और सत्यापन के बाद पूरी रणनीति के साथ ट्रैप की योजना बनाई. सोमवार को एसीबी पुलिस निरीक्षक श्रीमती चन्द्रकंवर के नेतृत्व में गठित विशेष ट्रैप दल ने बरदा डेम क्षेत्र स्थित वन विभाग की चौकी पर कार्रवाई की. जैसे ही आरोपियों ने परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि प्राप्त की, एसीबी टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद तीनों फॉरेस्ट गार्डों को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके साथ ही वन विभाग की लक्ष्मीपुरा चौकी से फॉरेस्ट गार्ड साबूलाल को भी डिटेन किया गया, जिससे मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और संभावित संलिप्तता की जांच की जा सके. एसीबी अधिकारियों द्वारा उससे गहन पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है. एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है.

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