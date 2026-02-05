ETV Bharat / state

कुचामनसिटी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, सरपंच को 1 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

ACB ने डीडवाना-कुचामन जिले की ग्राम पंचायत बाजवास के सरपंच राजेंद्र प्रसाद मोयल को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

एसीबी की गिरफ्त में आरोपी सरपंच (Photo Source- ACB)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 5, 2026 at 6:02 PM IST

2 Min Read
कुचामनसिटी: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जयपुर ग्रामीण टीम ने डीडवाना-कुचामन जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए परबतसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बाजवास के प्रशासक (सरपंच) राजेंद्र प्रसाद मोयल को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. सरपंच पर एक टेंडर की धरोहर राशि (सुरक्षा जमा) लौटाने के बदले कमीशन के रूप में रिश्वत मांगने का आरोप है.

एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी (शिकायतकर्ता) को ग्राम पंचायत बाजवास में वर्ष 2024-25 के दौरान सामग्री सप्लाई का टेंडर मिला था, जिसकी अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गई. सप्लाई का भुगतान तो प्राप्त हो चुका था, लेकिन 2 लाख रुपये की धरोहर राशि अभी भी पंचायत में जमा थी. परिवादी ने सरपंच राजेंद्र प्रसाद मोयल को कई बार प्रार्थना पत्र और रिमाइंडर दिए, लेकिन राशि नहीं लौटी. इसके बाद परिवादी ने राज सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज की, जिसके बाद 27 जनवरी 2026 को धरोहर राशि प्राप्त हुई, फिर भी सरपंच ने कमीशन के रूप में 1 लाख रुपये की अवैध रिश्वत की मांग जारी रखी.

आरोपी से पूछताछ जारी: एसीबी महानिदेशक ने बताया कि शिकायत मिलने पर एसीबी ने सत्यापन किया और रिश्वत मांग की पुष्टि होने पर जाल बिछाया. एसीबी जयपुर के उपमहानिरीक्षक अनिल कयाल के सुपरविजन और जयपुर ग्रामीण इकाई के एएसपी सुनील सियाग के निर्देशन में टीम ने गुरुवार को सरपंच को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को जयपुर ले जाया गया है, जहां एसीबी महानिरीक्षक सत्येंद्र कुमार के सुपरविजन में उससे पूछताछ जारी है.

