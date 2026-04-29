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अटरू में एसीबी की कार्रवाई, नगर पालिका कर्मचारी अजय सिंह को 50 हजार रिश्वत लेते पकड़ा

ACB ने रिश्वत लेते कर्मचारी और दलाल को गिरफ्तार किया ( ETV Bharat Baran )