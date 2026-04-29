अटरू में एसीबी की कार्रवाई, नगर पालिका कर्मचारी अजय सिंह को 50 हजार रिश्वत लेते पकड़ा
नगर पालिका के सहायक कर्मचारी अजय सिंह को ACB ने 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप कर गिरफ्तार किया.
Published : April 29, 2026 at 7:50 PM IST
बारां: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की झालावाड़ चौकी ने बुधवार को अटरू नगर पालिका में कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के संविदा सहायक कर्मचारी अजय सिंह को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में आरोपी अजय सिंह, जो नगर पालिका अटरू में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत है और जेईएन का काम भी देखता है, परिवादी से उसके पिता के नाम लक्ष्मीपुरा गांव में प्लॉट का पट्टा बनवाने के बदले रिश्वत मांग रहा था.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सीआई साजिद खान ने बताया कि परिवादी ने 27 अप्रैल को एसीबी झालावाड़ चौकी को सूचना दी थी कि अजय सिंह ने प्लॉट पट्टा बनवाने के लिए उनसे 60 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. आरोपी ने बाद में रिश्वत की राशि 50 हजार रुपये करने पर सहमति जताई और रकम नगर पालिका अटरू में बैठने वाले प्राइवेट व्यक्ति को देने को कहा था. एसीबी द्वारा गोपनीय सत्यापन कराए जाने के बाद इस मामले में कार्रवाई की गई.
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रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार: एसीबी कोटा रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस ओमप्रकाश मीणा के पर्यवेक्षण में तथा एसीबी झालावाड़ चौकी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रेरणा शेखावत के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक साजिद खान के नेतृत्व में टीम ने बुधवार को रिश्वत लेते समय आरोपी अजय सिंह और दलाल पवन दोनों को 50 हजार रुपये की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपीगण से पूछताछ जारी है. एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमला के निर्देशन में मामले की जांच की जा रही है. एसीबी ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की अनुसंधान कार्यवाही शुरू कर दी है.
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