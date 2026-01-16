ETV Bharat / state

बीकानेर में 'आजू गूजा 2.0' का धमाकेदार आगाज, मस्ती में डूबे बच्चे और बड़े

बचपन की यादें ताजा हुईं: विधायक सिद्धि कुमारी ने अपने बचपन के 'लुक्कम छुपाई' खेल, जेठानंद व्यास ने 'धार धुक्कड़' और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने 'इक्कड़ बिक्कड़' जैसे पारंपरिक खेलों की बातें साझा कीं. कलेक्टर ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि तीन दिन खूब मस्ती करो, बड़े भी बच्चे बने रहें. मोबाइल से दूर रहकर कुछ नया सीखो. उन्होंने बच्चों को बचपन जिंदा रखने की शपथ दिलाई और कहा कि बड़े शहरों के मुकाबले बीकानेर के बच्चे जिन चीजों से वंचित रहते हैं, इस फेस्टिवल के जरिए उन्हें वो अनुभव देने का प्रयास किया गया है.

फेस्टिवल का शुभारंभ 'आजू गूजा' ध्वजरोहण के साथ हुआ. इस दौरान बीकानेर (पूर्व) विधायक सिद्धि कुमारी, बीकानेर (पश्चिम) विधायक जेठानंद व्यास, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर सहित जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारी बच्चों के साथ 'आजू गूजा' थीम पर नृत्य करते नजर आए. विधायकों और कलेक्टर ने एक साथ सौ पतंगें और एयरोप्लेन उड़ाए, जिससे पूरा माहौल उत्साह से भर गया.

बीकानेर: जिले में बच्चों का सबसे बड़ा उत्सव 'आजू गूजा 2.0' शुक्रवार से डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में जोर-शोर से शुरू हो गया. 16 से 18 जनवरी तक चलने वाले तीन दिवसीय इस फेस्टिवल में हजारों बच्चों के साथ-साथ बड़े भी पूरी तरह बच्चे बन गए. स्टेडियम चारों ओर मस्ती, हंसी-खुशी और रचनात्मकता से गूंज उठा, जहां 80 से अधिक गतिविधियां बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं.

पढ़ाई और मनोरंजन का संतुलन: नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष और बीकानेर विकास प्राधिकरण आयुक्त अपर्णा गुप्ता ने जोर दिया कि पढ़ाई और एंजॉय दोनों साथ-साथ जरूरी हैं. बचपन की यादें जीवन भर साथ रहती हैं. अनुमान है कि तीन दिनों में 25 से 30 हजार बच्चे इस फेस्टिवल में शामिल होंगे. फेस्टिवल में दो मुख्य मंच हैं टिडली पिडली मंच और कॉन्शियस कॉर्नर. टिडली पिडली मंच पर रोजाना सुबह 10:30 से 11:30 बजे गेम्स, 12 से 1 बजे ड्रम सर्किल, 1 से 2 बजे पपेट शो, 2 से 3 बजे म्यूजिकल परफॉर्मेंस, 3 से 4 बजे स्टोरी टेलिंग और शाम 4 से 5 बजे मैजिक शो का आयोजन होगा.

चिल्ड्रन फेस्टिवल में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए (ETV Bharat Bikaner)

कलाकार आएंगे बीकानेर: निगम आयुक्त मयंक मनीष ने बताया कि फेस्टिवल में बच्चों के लिए देश भर से थिएटर, चित्रकला, माइम, पॉटरी मेकिंग, ऑरिगेमी, मैजिक शो, जायंट पपेट, म्यूजिक एवं नृत्य के अलावा बड़ी संख्या कलाकार बीकानेर आएंगे. उन्होंने बताया कि इस बार आजू-गूजा का खास आकर्षण धारावी से 18 बच्चों की थियेटर क्रांति रहेगी. इसमें मुंबई के धारावी स्लम से 18 होनहार बच्चे आ रहे हैं, जो यहां पर रैपिंग, ग्रैफिटी, म्यूज़िक और थिएटर के माध्यम से संघर्ष से सफलता की कहानी मंच पर साकार करेंगे.

लाइव थिएटर परफॉर्मेंस का आयोजन: जिला कलेक्टर ने बताया कि फेस्टिवल में लाइव थिएटर परफॉर्मेंस, ग्रैफिटी वर्कशॉप, बीटबॉक्स जैम सेशन भी होगा. साथ ही ख्यातनाम कठपुतली कलाकार संध्या की टीम बच्चों के लिए कहानी, हास्य और भावनाओं से भरी कठपुतलियों का प्रदर्शन करेंगी. अहमदाबाद से आ रही सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में स्पेस को ज़िंदा कर देने वाली डूडल आर्ट वर्कशॉप होगी. यह बच्चों की कल्पना शक्ति को नए आयाम देगी. वहीं, 18 साल की मैक्रेमे आर्टिस्ट टाटानगर से आएंगी.

कम्यूनिटी गेम्स का आयोजन: फेस्टिवल में इस बार कम्युनिटी गेम्स रखे गए हैं. यह पुणे से आ रहे गेम विशेषज्ञ मनीष फ्रीमैन के साथ होगा. इसमें बच्चों, माता-पिता और परिवार सबके लिए फन, टीम-बिल्डिंग और कम्युनिटी गेम्स आयोजित होंगे. फेस्टिवल में जोधपुर से के 10 साल के ड्रमर की प्रस्तुति होगी. फेस्टिवल में शामिल बच्चों ने उत्साह से कहा, "यहां बहुत मजा आ रहा है! हमने कलेक्टर मैम और विधायकों के साथ डांस किया, प्लेन और पतंग उड़ाई."



एरोप्लेन फ्लाइंग आकर्षण का केंद्र: फेस्टिवल की पूरी सजावट की थीम बच्चों के मनोरंजन और उनकी रचनात्मकता को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है. इसमें लाइव एरोप्लेन फ्लाइंग बच्चों के आकर्षण का केंद्र रहा. वहीं, साइंस एक्सपीरियंस एरोप्लेन डेमो में बच्चों ने एरोनॉटिक्स, रोबोटिक्स, मैकेनिक्स को लेकर रुचि दिखाई.

