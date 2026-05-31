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मथुरा में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा; श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब, DM बोले- "सुरक्षा के लिये पुलिस बल की तैनाती की गई"

मथुरा में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा ( Photo credit: ETV Bharat )

मथुरा : जनपद में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब सड़कों पर उतर चुका है. प्रमुख मंदिरों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं. श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. मेला क्षेत्र को तीन सुपर जोन, 12 जोन और 24 सेक्टर में बांटा गया है. इस दौरान अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी तैनात किए गए हैं. जिलाधिकारी सीपी सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) जनपद में ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा लगाने के लिए हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है. परिक्रमा के साथ जनपद के प्रमुख मंदिर श्रीकृष्ण जन्म स्थान, वृंदावन बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, गोवर्धन, दानघाटी मंदिर, मानसी गंगा मंदिर, मुखारविंद, बरसाना राधा रानी मंदिर, श्रीजी मंदिर अनेक मंदिरों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु हर रोज दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. मेला क्षेत्र को तीन सुपर जोन, 12 जोन और 24 सेक्टर में बांटा गया है. इस दौरान अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी तैनात किए गए हैं.