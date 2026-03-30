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कानपुर में जिन स्कूलों के बाहर लगता था जाम, उन 81 स्कूलों का संचालन एक अप्रैल से नए समय पर

डीएम ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की, तो फौरन ही 81 स्कूलों के संचालन का समय एक अप्रैल से बदलने के आदेश जारी किया.

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कानपुर के 81 स्कूलों का संचालन एक अप्रैल से नए समय पर. (मीडिया सेल, जिला प्रशासन)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 8:47 PM IST

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कानपुर: शहर में जाम की समस्या खत्म करने के लिए सरकारी अफसर अपने स्तर से प्रयास तो खूब रहे हैं, लेकिन पूरे शहर में बेतरतीब ढंग से व्याप्त अतिक्रमण के चलते जाम हमेशा बना ही रहता है. रविवार को कानपुर के जीटी रोड में जहां कई एंबुलेंस जाम में फंस गई थीं, तो इससे प्रशासनिक अफसरों की जमकर किरकिरी हुई थी.

सोमवार को जैसे ही डीएम ने जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की, तो फौरन ही 81 स्कूलों के संचालन का समय एक अप्रैल से बदलने के आदेश जारी कर दिए. बिना देरी के ही डीआईओएस कार्यालय से वाट्सएप समूह पर सभी प्रधानाचार्यों को ये निर्देश मिले, और नई समय सारिणी बनाने के लिए कह दिया गया.

इसी तरह शहर रावतपुर चौराहा से लेकर रामादेवी तक जीटी रोड पर व्याप्त अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेने के आदेश जारी हुए.

डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, इस शहर में जाम की समस्या को अब पूरी तरह से खत्म करना है. अगर किसी ने गलत ढंग से रास्ते पर अपना सामान फैला रखा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. बख्शा किसी को नहीं जाएगा.

रामादेवी और नारामऊ में शराब की मॉडल शॉप के चलते लग रहा जाम: बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग समेत अन्य विभागों के अफसरों ने डीएम को बताया, रामादेवी और नारामऊ क्षेत्र में स्थित शराब की मॉडल शॉप के कारण लगने वाले जाम लगता है.

अफसरों ने कहा, शाम होते ही दुकान के बाहर शराब पीने वाले अपने वाहन आड़ा-तिरछा खड़ा कर देते हैं. जिससे आमजन को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जिला आबकारी अधिकारी ने इस पर कहा, संबंधित दुकानों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दे चुके हैं. निर्धारित समय में अतिक्रमण न हटा तो अब बुलडोजर एक्शन होगा.

स्कूली वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाएं: डीएम ने निर्देश दिए एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्कूली वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाए. परिवहन विभाग की टीमें विद्यालयों में जाकर वाहनों की जांच करें. साथ ही संबंधित विवरण पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा.

उन्होंने यह भी निर्देश दिया स्कूलों में गठित वाहन संचालन समिति की बैठक नियमित रूप से कराई जाए और उसकी कार्यवाही व तस्वीरें उपलब्ध कराई जाएं. यहां
डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार, डीआईओएस संतोष कुमार राय, बीएसए सुरजीत कुमार समेत अन्य अफसर उपस्थित रहे.

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