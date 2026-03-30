ETV Bharat / state

कानपुर में जिन स्कूलों के बाहर लगता था जाम, उन 81 स्कूलों का संचालन एक अप्रैल से नए समय पर

कानपुर के 81 स्कूलों का संचालन एक अप्रैल से नए समय पर. ( मीडिया सेल, जिला प्रशासन )

कानपुर: शहर में जाम की समस्या खत्म करने के लिए सरकारी अफसर अपने स्तर से प्रयास तो खूब रहे हैं, लेकिन पूरे शहर में बेतरतीब ढंग से व्याप्त अतिक्रमण के चलते जाम हमेशा बना ही रहता है. रविवार को कानपुर के जीटी रोड में जहां कई एंबुलेंस जाम में फंस गई थीं, तो इससे प्रशासनिक अफसरों की जमकर किरकिरी हुई थी. सोमवार को जैसे ही डीएम ने जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की, तो फौरन ही 81 स्कूलों के संचालन का समय एक अप्रैल से बदलने के आदेश जारी कर दिए. बिना देरी के ही डीआईओएस कार्यालय से वाट्सएप समूह पर सभी प्रधानाचार्यों को ये निर्देश मिले, और नई समय सारिणी बनाने के लिए कह दिया गया. इसी तरह शहर रावतपुर चौराहा से लेकर रामादेवी तक जीटी रोड पर व्याप्त अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेने के आदेश जारी हुए. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, इस शहर में जाम की समस्या को अब पूरी तरह से खत्म करना है. अगर किसी ने गलत ढंग से रास्ते पर अपना सामान फैला रखा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. बख्शा किसी को नहीं जाएगा.