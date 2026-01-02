ETV Bharat / state

बाड़मेर में 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आगाज, विधायक प्रताप पुरी ने क्या कहा...जानिए

बाड़मेर: 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी बॉस्केटबॉल खेलकूद का शुक्रवार को बाड़मेर में आगाज हुआ. उद्घाटन पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी , बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष अनंतराम विश्नोई, रावत त्रिभुवन सिंह, विभाग संघ चालक मनोहर लाल बंसल ने किया. विधायक प्रताप पुरी ने उद्घाटन की घोषणा की. राजस्थान टीम में बाड़मेर का प्रतिनिधित्व कर रही कोमल राठौड़ ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई.

पोकरण विधायक महंत प्रताप पुरी महाराज ने खिलाड़ियों से कहा कि आपके साथ द्रोणाचार्य (कोच) आए हैं, जो आप में से ही अर्जुन बनाएंगे. अगली बार आपसे ही कोई विश्व में भारत का झंडा फहराएगा. पुरी ने कहा कि बाड़मेर सीमान्त नहीं, बल्कि देश का प्रथम जिला है. यही से देश शुरू होता है. उन्होंने खिलाड़ियों का राजस्थान की बाड़मेर धरा पर अतिथि देवो भव: के भाव के साथ स्वागत किया. बाड़मेर विधायक चौधरी ने कहा कि खेल का दूसरा नाम ही अनुशासन है. जो खिलाड़ी अनुशासन और विश्वास नहीं मानता है और चुनौतियों का सामना नहीं करता, वो खेल के साथ किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता. खिलाड़ी को कभी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए. बाड़मेर के खिलाड़ियों ने तपती धूप में भी मैदान नहीं छोड़ा, जो खिलाड़ी मैदान नहीं छोड़ता, वो सफलता जरूर प्राप्त करता है.