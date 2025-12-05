ETV Bharat / state

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स: भरतपुर में धूमधाम से हुआ समापन, खिलाड़ियों को दिए गए मेडल

भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य समापन हुआ. घूमर नृत्य व मुक्केबाजी फाइनल ने समां बांधा.

खिलाड़ियों को दिए गए मेडल
खिलाड़ियों को दिए गए मेडल
ETV Bharat Rajasthan Team

December 5, 2025

भरतपुर: राजस्थान सरकार और राज्य खेल परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 24 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक चले 5वें खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का समापन शुक्रवार को लोहागढ़ स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ हुआ. समापन मंच पर युवा खिलाड़ियों की जुझारू ऊर्जा और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का जो संगम दिखा, उसने पूरे वातावरण को उत्साह और गर्व से भर दिया. समारोह में पर्यटन विभाग की ओर से प्रस्तुत घूमर नृत्य ने सभी अतिथियों व खिलाड़ियों का मन मोह लिया. वहीं मुक्केबाजी के फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों के जोरदार पंच, लय और साहसिक खेल कौशल ने पूरे आयोजन को चरम रोमांच तक पहुंचा दिया.

मुक्केबाजी परिणाम (पुरुष वर्ग)

  • 48–51 किग्रा: स्वर्ण- अंशुल सरोहा (जे.के.यू.), रजत- मुकेश (एन.एस.ए. यूपी.), कांस्य- समित कुमार सिंह (वी.बी.एस.पी.यू.), मुकुद अच्छारिया (जे.एल.बी.यू.आर.).
  • 51–54 किग्रा: स्वर्ण- प्रियांशु (एस.यू.जे.एच.), रजत- सौरभ (एन.यू.आर.), कांस्य- प्रशांत (बी.यू.जे.यूपी.), साहिल (जी.यू.).
  • 54–57 किग्रा: स्वर्ण- पंकज सिंह (एच.एन.बी.एस.पी.), रजत- अक्षत (पी.यू.सी.), कांस्य- सुंदरम यादव (पी.आर.एस.यू.), भूपेंद्र सिंह सैनी (जी.एन.डी यू.ए.).
  • 57–60 किग्रा: स्वर्ण- सागर (एल.पी.यू.), रजत- आशीष कुमार (जी.के.यू.), कांस्य- पृथ्वीराज नितीन बगैल (बी.वी.यू.एम.एच.), करण (डी.बी.आर.ए.यू.).
  • 60–63.5 किग्रा: स्वर्ण- गौरिष (एस.यू.), रजत- सचिन (बी.एम.यू.), कांस्य- आशुतोष (एल.के.यू.), प्रशांत कुमार (एम.डी.यू.आर.).
  • 63.5–67 किग्रा: स्वर्ण- अंकित (जी.जे.यू.एस.टी.), रजत- आशीष सैनी (सी.डी.एल.यू.एस.), कांस्य- नितीष (पी.डी.डी.यू.एस.), अंकी (पी.आर.एस.यू.).
  • 67–71 किग्रा: स्वर्ण- प्रियांशु (जी.एन.ए.यूपी.), रजत- नवीन (जी.के.यू.), कांस्य- तेजस्वी (डी.बी.यू.पी.), हिमांशु (बी.एम.यू.).
  • 71–75 किग्रा: स्वर्ण- आर्यन यादव (एस.यू.एच.बी.आर.), रजत- विकास कुमार (जी.के.यू.), कांस्य- मनीष (जी.जी.एन.यू.), मोहित (एल.पी.यू.).
  • 75–80 किग्रा: स्वर्ण- अक्षय कुमार (पी.यू.सी.), रजत- कबीर पंडित (टी.एम.बी.एस.पी.), कांस्य- शिवम सैनी (आर.एम.पी.एस.ए.), कुलवीर (एल.पी.यू.).
  • 80–86 किग्रा: कांस्य- हर्षित (आर.जेपी.बी.एम.).
  • 86–92 किग्रा: स्वर्ण- बॉबिन चौहान (जी.के.यू.), रजत- ऋषव कुमार पांडे (एम.जी.के.बी.), कांस्य- जयवर्धन (एम.डी.यू.आर.), दक्ष (सी.बी.एल.यू.बी.).
  • 92+ किग्रा: स्वर्ण- मनीष (एस.जे.जे.टी.यू.), रजत- रिथम (सी.टी.यू.), कांस्य- विशाल (जी.के.यू.), रजत (टी.एम.बी.एस.यू.).

मुक्केबाजी परिणाम (महिला वर्ग)

  • 45–48 किग्रा: स्वर्ण- जानवी (यू.ओ.एम.एम.), रजत- भारती (एम.डी.यू.आर.), कांस्य- सिमरन (जी.के.यू.), नितिका (एस.जे.जे.टी.यू.).
  • 50 किग्रा: स्वर्ण- तमन्ना (एल.पी.यू.), रजत- खुशी (डी.बी.ए.एम.यू.), कांस्य- शीतल (एस.यू.एच.आर.), रितिका (सी.यू.पी.).
  • 52 किग्रा: स्वर्ण- देविका (एस.पी.पी.यू.), रजत- मोहिनी (एस.यू.एच.आर.), कांस्य- यंशिका (एल.पी.यू.), पूजा (सी.आर.एस.यू.)
  • 54 किग्रा: स्वर्ण- युचिका (सी.बी.एल.यू.बी.), रजत- सुनीता (एम.जी.एस.यू.), कांस्य- शिवानी (एस.यू.एच.आर.), कीर्ति (जी.एन.डी.यू.ए.).
  • 57 किग्रा: स्वर्ण- चारू यादव (यू.ओ.ई.एम.), रजत- विनका (के.यू.के.), कांस्य- नेहा (जी.के.यू.), स्नेहा कुमारी गुप्ता (एम.एस.ए.यूपी.).
  • 60 किग्रा: स्वर्ण- निकिताचंद (एस.एस.जे.यू.), रजत- वैष्णवी (एस.पी.पी.यू.), कांस्य- पूनम (एस.जी.बी.ए.यू.), मितालीकिरा (के.बी.पी.यू.एस.).
  • 63 किग्रा: कांस्य- मोनिषा (यू.ओ.एम.), वंशिका (यू.ओ.आर.).
  • 66 किग्रा: कांस्य- भावना (बी.आई.एस.टी.एन.).
  • 70 किग्रा: कांस्य- प्रतिभा (डी.एल.यू.एस.), अनन्या (यू.ओ.जे.).
  • 75 किग्रा: कांस्य- खुशी (एम.डी.यू.आर.), योग्यता (टी.एम.बी.एस.यू.).
  • 81 किग्रा: कांस्य- अंजुमन शर्मा (डी.बी.ए.एम.यू.), एकता (जी.के.यू.).
  • 81+ किग्रा: कांस्य- मनकीरा ठाकुर (पी.यू.पी.), तश्री (यू.ओ.ई.एन.).

समारोह के दौरान सभी विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पदक पहनाए गए. 12 दिनों तक चले इस राष्ट्रीय स्तर के महाकुंभ ने न केवल हजारों युवाओं को मंच दिया बल्कि भरतपुर को खेल जगत में नई पहचान भी दिलाई. समापन कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राहुल सैनी, लोकेंद्र सिंह कोशाधिकारी, उपखंड अधिकारी भारती गुप्ता, महिला विभाग के उप निदेशक राजेश कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, पूर्व सांसद रंजीता कोली सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे. सभी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें पदक व प्रमाण-पत्र प्रदान किए.

संपादक की पसंद

