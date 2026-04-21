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सारस की संख्या जानने निकली 17 टीमें, गृह राज्यमंत्री बेढ़म की ERCP पर भी है नजर

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए कहा कि सारस केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का संकेतक है. जहां सारस का ठहराव और प्रजनन होता है, वह क्षेत्र जल, हरियाली और जैव विविधता की दृष्टि से स्वस्थ माना जाता है. उन्होंने केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 43 वर्षों से लगातार इस गणना को वन विभाग के साथ मिलकर आयोजित करना अपने आप में एक मिसाल है. यह निरंतरता न केवल डेटा तैयार करती है, बल्कि भविष्य की पर्यावरणीय नीतियों के लिए आधार भी बनाती है.

भरतपुर : विश्व धरोहर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) और भरतपुर, डीग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 43वीं सारस गणना के तहत व्यापक सर्वे शुरू हो गया है. पूरे क्षेत्र को 17 जोन में विभाजित कर 17 टीमें मैदान में उतारी गई हैं, जो सारस के ठहराव, उनकी संख्या और गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही हैं. वन विभाग, नेचर गाइड और छात्रों की संयुक्त टीमें उन स्थानों का आकलन कर रही हैं, जहां सारस की मौजूदगी दर्ज होती है. यह गणना न केवल संख्या का आंकलन है, बल्कि क्षेत्र के जल स्रोतों, पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता की स्थिति को समझने का भी महत्वपूर्ण आधार मानी जा रही है.

राज्यमंत्री ने अपने छात्र जीवन की यादें साझा करते हुए बताया कि कभी वह दर्शक के रूप में इस कार्यक्रम को देखने आते थे, और आज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना उनके लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल भरतपुर की वैश्विक पहचान को मजबूत करती हैं, क्योंकि घना में देश-विदेश से हजारों पक्षी प्रेमी और शोधकर्ता हर साल पहुंचते हैं.

ईआरसीपी पर भी चर्चा - कार्यक्रम के दौरान राज्यमंत्री जवाहर सिंह ने पूर्वी राजस्थान की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) पर भी विस्तार से चर्चा की. उन्होंने बताया कि ‘राम जल सेतु’ लिंक के तहत भरतपुर, डीग, सीकरी, बंद बारेठा बांध, धौलपुर और अलवर समेत 17 जिलों को आपस में जोड़कर पानी की स्थायी व्यवस्था की जा रही है. इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी, आम लोगों को पीने का पानी, उद्योगों के लिए जल आपूर्ति और सबसे महत्वपूर्ण, पर्यावरण संरक्षण है. राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस परियोजना को स्वीकृति मिली है और मध्य प्रदेश व राजस्थान सरकारों के बीच एमओयू भी हो चुका है. पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के टेंडर जारी हैं.

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म (ETV Bharat Bharatpur)

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व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण : सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया कि इस वर्ष की गणना को और व्यवस्थित बनाने के लिए भरतपुर और डीग जिले के साथ पार्क क्षेत्र को मिलाकर 17 जोन में विभाजित किया गया है. प्रत्येक जोन में अलग-अलग टीमें भेजी गई हैं, जिनमें वन विभाग के कर्मचारी, नेचर गाइड और छात्र शामिल हैं. टीमें उन सभी स्थानों पर पहुंच रही हैं, जहां सारस के ठहराव और गतिविधियां देखी जाती हैं. सभी टीमों के आंकड़े एकत्र कर गत वर्ष की तुलना में सारस की संख्या का पता चल सकेगा.