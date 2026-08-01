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जयपुर के SMS स्टेडियम में होगी सब जूनियर नेशनल तैराकी, 33 राज्यों के 550 तैराक लेंगे हिस्सा, पहली बार आर्टिस्टिक स्विमिंग

जयपुर: 42वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के तरणताल पर 6 से 9 अगस्त तक होगी. इसमें मेजबान राजस्थान समेत 33 राज्यों के 550 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 44 व्यक्तिगत और 8 रिले इवेंट होंगे. इनमें 52 स्वर्ण समेत कुल 156 पदक दांव पर होंगे. प्रतियोगिता दो आयु वर्ग में होगी. ग्रुप-2 में 11-12 आयु वर्ग के तैराक होंगे, जबकि ग्रुप-3 में 13-14 आयु वर्ग की स्पर्धाएं होंगी.

राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास ने बताया कि मेजबान राजस्थान का आठ सदस्यीय दल हिस्सा लेगा, जो 17 स्पर्धाओं में पदक के लिए दावेदारी पेश करेगा. आयोजन समिति अध्यक्ष और पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि इस बार स्वीमिंग फेडरेशन आफ इंडिया ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी राजस्थान को सौंपी है. हमारी कोशिश रहेगी कि हम मेजबानी की ऐसी मिसाल पेश करें, जो देशभर से आए तैराकों और अधिकारियों के लिए यादगार हो.

लालचंद कटारिया अध्यक्ष आयोजन समिति व अनिल व्यास अध्यक्ष राजस्थान तैराकी संघ. (ETV Bharat Jaipur)

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पहली बार आर्टिस्टिक स्विमिंग: व्यास ने बताया कि पहली बार किसी प्रतियोगिता में आर्टिस्टिक स्विमिंग भी होगी. आर्टिस्टिक स्विमिंग ओलंपिक का हिस्सा है. पहले इसमें केवल महिला स्पर्धाएं होती थीं, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिक्स्ड डुएट प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं. इस खेल का दायरा लगातार बढ़ रहा है. सरल शब्दों में कहें तो आर्टिस्टिक स्विमिंग पानी के भीतर किया जाने वाला ऐसा खेल है, जिसमें तैराकी, नृत्य और जिम्नास्टिक का सुंदर संगम देखने को मिलता है.