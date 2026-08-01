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जयपुर के SMS स्टेडियम में होगी सब जूनियर नेशनल तैराकी, 33 राज्यों के 550 तैराक लेंगे हिस्सा, पहली बार आर्टिस्टिक स्विमिंग

राजस्थान का 8 सदस्यीय दल 17 स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेगा.

The competition will be held at the SMS Stadium swimming pool.
एसएमएस स्टेडियम के तरणताल में होगी प्रतियोगिता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: 42वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के तरणताल पर 6 से 9 अगस्त तक होगी. इसमें मेजबान राजस्थान समेत 33 राज्यों के 550 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 44 व्यक्तिगत और 8 रिले इवेंट होंगे. इनमें 52 स्वर्ण समेत कुल 156 पदक दांव पर होंगे. प्रतियोगिता दो आयु वर्ग में होगी. ग्रुप-2 में 11-12 आयु वर्ग के तैराक होंगे, जबकि ग्रुप-3 में 13-14 आयु वर्ग की स्पर्धाएं होंगी.

राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास ने बताया कि मेजबान राजस्थान का आठ सदस्यीय दल हिस्सा लेगा, जो 17 स्पर्धाओं में पदक के लिए दावेदारी पेश करेगा. आयोजन समिति अध्यक्ष और पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि इस बार स्वीमिंग फेडरेशन आफ इंडिया ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी राजस्थान को सौंपी है. हमारी कोशिश रहेगी कि हम मेजबानी की ऐसी मिसाल पेश करें, जो देशभर से आए तैराकों और अधिकारियों के लिए यादगार हो.

लालचंद कटारिया अध्यक्ष आयोजन समिति व अनिल व्यास अध्यक्ष राजस्थान तैराकी संघ. (ETV Bharat Jaipur)

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पहली बार आर्टिस्टिक स्विमिंग: व्यास ने बताया कि पहली बार किसी प्रतियोगिता में आर्टिस्टिक स्विमिंग भी होगी. आर्टिस्टिक स्विमिंग ओलंपिक का हिस्सा है. पहले इसमें केवल महिला स्पर्धाएं होती थीं, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिक्स्ड डुएट प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं. इस खेल का दायरा लगातार बढ़ रहा है. सरल शब्दों में कहें तो आर्टिस्टिक स्विमिंग पानी के भीतर किया जाने वाला ऐसा खेल है, जिसमें तैराकी, नृत्य और जिम्नास्टिक का सुंदर संगम देखने को मिलता है.

Member of the Organizing Committee for the 42nd Sub-Junior National Swimming Championship
42वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता आयोजन समिति के सदस्य (ETV Bharat Jaipur)

16 साल बाद मेजबानी: कटारिया ने बताया कि करीब 16 साल बाद राजस्थान को मेजबानी मिली है. प्रतियोगिता के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आमंत्रित किया है. 9 अगस्त को समापन समारोह में पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा मुख्य अतिथि होंगे.

राजस्थान टीम

बालक वर्ग: प्रतीक कुरिया, अमन सामोता, हृदय भोजवानी, मोहित सामोता एवं देव शर्मा.

बालिका वर्ग: अंशिका धाकड़, अश्विका चौधरी एवं यशस्वी तिवारी.

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SUB JUNIOR SWIMMING IN JAIPUR
550 SWIMMERS 33 STATES PARTICIPATE
ARTISTIC SWIMMING FOR FIRST TIME
42ND SUB JUNIOR NATIONAL SWIMMING

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