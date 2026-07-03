उत्तर से दक्षिण जुड़ेगा जयपुर: मेट्रो फेज-2 के 4 पैकेज, 36 स्टेशन, खासा कोठी बनेगा सबसे बड़ा इंटरचेंज
जयपुर मेट्रो फेज-2 के पहले निर्माण पैकेज का अधिकांश हिस्सा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर से होकर गुजरेगा.
Published : July 3, 2026 at 6:46 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देने वाला जयपुर मेट्रो फेज-2 प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतरने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को करीब 13 हजार करोड़ रुपए की इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे. करीब 41.64 किलोमीटर लंबे उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर को चार प्रमुख निर्माण पैकेजों में पूरा किया जाएगा, ताकि अलग-अलग हिस्सों में समानांतर काम आगे बढ़ सके और प्रोजेक्ट को सितंबर 2031 तक पूरा किया जा सके.
राज्य सरकार ने मेट्रो प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देते हुए पहले पैकेज में निर्माण कार्य शुरू करा दिया है, जबकि शेष तीन पैकेजों के लिए टेंडर प्रक्रिया तेज गति से चल रही है. प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद जयपुर का उत्तर और दक्षिण भाग मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएगा. इसके अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों तक निर्बाध कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी. मेट्रो सीएमडी वैभव गालरिया ने बताया कि जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पूरे कॉरिडोर को चार बड़े निर्माण पैकेजों में विभाजित किया गया है.
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इन चार पैकेजों में होगा पूरा निर्माण :
- पहला पैकेज: प्रतापनगर (प्रहलादपुरा) से शिवदासपुरा (पिंजरापोल गोशाला) तक लगभग 12 किलोमीटर लंबा है. इसमें करीब 10 स्टेशन बनाए जाएंगे. लगभग 918 करोड़ रुपए की लागत वाले इस पैकेज का कार्य आवंटित किया जा चुका है और सिविल निर्माण के साथ भू-तकनीकी जांच (जिओ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन) शुरू हो चुकी है.
- दूसरा पैकेज: शिवदासपुरा से एयरपोर्ट तक लगभग 3.13 किलोमीटर लंबा होगा. ये पूरा हिस्सा भूमिगत रहेगा और इसमें दो अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे. लगभग 1160 करोड़ रुपए के इस पैकेज का टेंडर जारी हो चुका है, जिसे 22 जुलाई को खोला जाएगा.
- तीसरा पैकेज: एयरपोर्ट से खासा कोठी तक लगभग 11.72 किलोमीटर लंबा होगा. इसमें 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं. करीब 1392 करोड़ रुपए के इस पैकेज का टेंडर जारी किया जा चुका है और इसकी निविदाएं अगस्त में खोली जाएंगी.
- चौथा पैकेज : खासा कोठी से टोड़ी मोड़ तक लगभग 14.15 किलोमीटर लंबा होगा. इसमें 12 स्टेशन बनाए जाएंगे. लगभग 1332 करोड़ रुपए की लागत वाले इस पैकेज की निविदा भी जारी हो चुकी है.
पैकेज-1 : प्रतापनगर-शिवदासपुरा (12 किमी) - निर्माण शुरू
पैकेज-2 : शिवदासपुरा-एयरपोर्ट (3.13 किमी, भूमिगत) - टेंडर 22 जुलाई
पैकेज-3 : एयरपोर्ट-खासा कोठी (11.72 किमी) - टेंडर 18 अगस्त
पैकेज-4 : खासा कोठी-टोड़ी मोड़ (14.15 किमी) - टेंडर 19 अगस्त
36 स्टेशन, दो भूमिगत स्टेशन : पूरे 41.64 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर कुल 36 स्टेशन बनाए जाएंगे. इनमें दो स्टेशन भूमिगत होंगे, जबकि 34 स्टेशन एलिवेटेड रहेंगे. भूमिगत खंड एयरपोर्ट क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिससे यातायात प्रभावित नहीं होगा. मेट्रो फेज-2 में राज्य सरकार ने पहले चरण के 12 किलोमीटर लंबे हिस्से को प्राथमिकता दी है. निर्माण एजेंसी ने साइट पर प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है. इसके साथ ही सर्वे, मिट्टी परीक्षण और अन्य तकनीकी प्रक्रियाएं भी चल रही हैं. अधिकारियों का मानना है कि पहले पैकेज में तेजी आने से पूरी परियोजना की गति भी बढ़ेगी.
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जयपुर मेट्रो फेज-2
- कुल लंबाई - 41.64 किमी
- कुल लागत - 13 हजार 37 करोड़
- कुल स्टेशन - 36
- भूमिगत स्टेशन - 2
- निर्माण अवधि - लगभग 5.5 वर्ष
- लक्ष्य - सितंबर 2031
- शिलान्यास - 4 जुलाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
खासा कोठी बनेगा सबसे बड़ा इंटरचेंज : फेज-2 की सबसे खास बात ये है कि खासा कोठी इंटरचेंज स्टेशन होगा. वर्तमान फेज-1 में बड़ी चौपड़ और मानसरोवर के बीच संचालित लाइन पर खासा कोठी में नया स्टेशन बनाया जाएगा. इसके बाद फेज-1 में स्टेशनों की संख्या 11 से बढ़कर 12 हो जाएगी. यहीं फेज-2 का स्टेशन भी विकसित किया जाएगा. दोनों स्टेशनों को लगभग 150 मीटर लंबे फुट ओवरब्रिज से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को बिना बाहर निकले एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने की सुविधा मिलेगी.
उत्तर दक्षिण होगा सीधा जुड़ाव : फेज-2 के पूरा होने के बाद सीतापुरा, सांगानेर, टोंक रोड, एयरपोर्ट, गांधी नगर, खासा कोठी, विद्याधर नगर और टोड़ी मोड़ जैसे प्रमुख क्षेत्र एक ही मेट्रो लाइन से जुड़ जाएंगे. इससे राजधानी के उत्तर और दक्षिण हिस्से के बीच यात्रा पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी. नई मेट्रो लाइन से सीतापुरा और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी. इसके अलावा एसएमएस अस्पताल, एसएमएस स्टेडियम, जेईसीसी, एयरपोर्ट और गांधी नगर रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख संस्थान सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ेंगे. इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी और सड़क यातायात का दबाव भी घटेगा.
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मेट्रो का अधिकतर हिस्सा मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का : जयपुर मेट्रो फेज-2 के पहले निर्माण पैकेज का अधिकांश हिस्सा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर से होकर गुजरेगा. करीब 12 किलोमीटर लंबे इस खंड में प्रहलादपुरा (प्रतापनगर) से पिंजरापोल गोशाला (शिवदासपुरा) तक निर्माण कार्य होना है. सरकार ने इसी हिस्से को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले 918 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर जारी किया और निर्माण कार्य शुरू करा दिया है. राजनीतिक दृष्टि से भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में फेज-2 के तहत सबसे पहले मेट्रो का विस्तार होने से सांगानेर क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
15 साल में पांच बार बदली परियोजना : इस प्रोजेक्ट का सफर काफी लंबा रहा है. पहली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) वर्ष 2011 में तैयार की गई थी. इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी सरकारों के कार्यकाल में इसमें पांच बार संशोधन किए गए. डीपीआर संशोधनों पर करीब 12 करोड़ रुपए खर्च हुए. आखिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने डेढ़ वर्ष पहले परियोजना को अंतिम मंजूरी दी, जिसके बाद केंद्र सरकार से भी स्वीकृति मिल गई.
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50:50 साझेदारी में बनी नई एजेंसी : परियोजना के संचालन और क्रियान्वयन के लिए जनवरी 2024 में राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (आरएमआरसी) का गठन किया गया. इसमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार की 50-50 प्रतिशत भागीदारी है. राज्य की भविष्य की सभी मेट्रो परियोजनाओं का दायित्व अब इसी एजेंसी के पास रहेगा. करीब 13 हजार 37 करोड़ रुपए लागत वाली इस परियोजना का वित्तीय मॉडल भारत सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी के साथ एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग पर आधारित है. वहीं पर्यावरण एवं वन विभाग से आवश्यक स्वीकृतियां भी मिल चुकी हैं. साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट की नियुक्ति भी की जा चुकी है.
वर्तमान में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ चल रही मेट्रो : जयपुर मेट्रो का पहला चरण मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक 11.64 किलोमीटर लंबा है. इस पर 11 स्टेशन हैं और वर्तमान में प्रतिदिन करीब 50 हजार यात्री मेट्रो सेवा का उपयोग कर रहे हैं. फेज-1 की सफलता के बाद अब फेज-2 से राजधानी का मेट्रो नेटवर्क कई गुना बड़ा हो जाएगा. बहरहाल, फेज-2 के पूरा होने के बाद जयपुर में सार्वजनिक परिवहन का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा. शहर के उत्तर और दक्षिण हिस्सों के बीच तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन उपलब्ध होगा. औद्योगिक क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तक सीधी मेट्रो सुविधा मिलने से सड़क जाम कम होगा, यात्रा समय घटेगा और राजधानी के शहरी विकास को नई गति मिलेगी.