बीकानेर में होगी राजएपिकॉन 2025, देशभर से जुटेंगे 500 से ज्यादा फिजिशियन
इस वार्षिक कॉन्फ्रेंस में 500 से अधिक फिजिशियन नवीनतम रिसर्च, उन्नत उपचार और डायबिटीज जैसी बीमारियों पर चर्चा करेंगे.
Published : December 17, 2025 at 5:12 PM IST
बीकानेर: एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया (API) राजस्थान चैप्टर की 37वीं वार्षिक राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस राजएपिकॉन 2025 का आयोजन 20 और 21 दिसंबर को बीकानेर के गणेशम रिसॉर्ट में होगा. इस दो दिवसीय सम्मेलन में देश-विदेश के ख्यातिप्राप्त 500 से अधिक फिजिशियन भाग लेंगे.
कॉन्फ्रेंस की जानकारी देते हुए सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि सम्मेलन में 78 डॉक्टरों के व्याख्यान होंगे. इनमें आंतरिक चिकित्सा (इंटरनल मेडिसिन) के क्षेत्र में नवीनतम रिसर्च, उन्नत जांच विधियों और आधुनिक उपचार प्रोटोकॉल पर विशेष जोर रहेगा.
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सिम्पोजिया, पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप्स, फ्री पेपर सेशंस और अवॉर्ड सेरेमनी शामिल होंगी. विशेषज्ञ यहां अपने क्लिनिकल अनुभव और नए शोध साझा करेंगे. उन्होंने बताया कि सेमिनार में डॉ. शास्त्री पोर्टल हाइपरटेंशन, डॉ. शैलेश लोढ़ा अफ्रेजा इन्हेल्ड इंसुलिन और डॉ. एस.के. शर्मा मोटापे की नई दवाओं पर विशेष व्याख्यान देंगे.
वर्कशॉप्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग: पीबीएम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. परमेंद्र सिरोही ने कहा कि फ्री पेपर सेशंस में युवा चिकित्सक और रिसर्चर अपनी नई रिसर्च प्रस्तुत करेंगे. इनमें डायबिटीज, हृदय रोग, संक्रामक रोग, ऑन्कोलॉजी और क्रिटिकल केयर जैसे क्षेत्रों में एडवांस्ड इमेजिंग, जेनेटिक टेस्टिंग जैसी नई जांच तकनीकें तथा टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जैसे उपचारों पर चर्चा होगी. वर्कशॉप्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो चिकित्सकों को नवीनतम तकनीकों से अपडेट रखेगी.
इलाज की तकनीक पर चर्चा: डॉ. सिरोही ने डायबिटीज के इलाज में आए बदलावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब इस रोग के प्रकार में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है. नियमित गोलियां लेने की जगह नेसल स्प्रे और साप्ताहिक टैबलेट उपलब्ध हो चुके हैं. इनके फायदे, संभावित नुकसान और बेहतर उपयोग पर भी चर्चा होगी ताकि इलाज को और प्रभावी बनाया जा सके.
