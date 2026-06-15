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खोले के हनुमान मंदिर में भगवान सियाराम का 29वां पाटोत्सव 17 जून से, 12 दिन श्रीराम के उच्चारण से गूंजेगी लक्ष्मण डूंगरी

17 से 28 जून 2026 तक होंगे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम. रोजाना होंगे सामूहिक सुंदरकांड और भजन.

Temple committee office-bearers providing details about the program
कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मंदिर समिति पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 4:50 PM IST

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जयपुर: शहर के प्रसिद्ध श्री खोले के हनुमानजी मंदिर में भगवान सियाराम का 29वां पाटोत्सव 17 से 28 जून तक मनाया जाएगा. यज्ञ आहूति की सुगंध, मोगरे के फूलों की टाटी, फूल बंगला झांकी की महक और श्रीराम के उच्चारण से 12 दिन लक्ष्मण डूंगरी गूंजायमान रहेगी. बारह दिवसीय समारोह में वेदमाता, गायत्री माता, गंगा माता, अन्नपूर्णा माता का पाटोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाएगा. जयपुर के प्रसिद्ध भजन मंडलियां प्रतिदिन सुबह और शाम सामूहिक सुंदरकांड और भजन गायन करेंगे.

श्री नरवर आश्रम सेवा समिति प्रन्यास के अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि श्रीखोले के हनुमान मंदिर के शिखर स्थित श्री सियाराम समेत अन्य देवालयों का पाटोत्सव 17 से 28 जून तक मनाएंगे. 17 जून को श्रीसियाराम जी का पाटोत्सव संत, महंतों और भक्तों की उपस्थिति में होगा. बुधवार सुबह 6 बजे श्री सियारामजी का 108 औषधि द्रव्य, सरयू जल, शीतल फल रस, पंचामृत और दूध से अभिषेक होगा. प्रातः 8 बजे वेद पाठ, 9 बजे श्री वाल्मिकी रामायण का अखंड पारायण प्रारम्भ, 10 बजे षोडशोपचार पूजन, अभिषेक, श्रृंगार, 11 बजे राजभोग, 11.30 बजे संतगण और महंतगण की ओर से विशेष उत्सव आरती और 12 बजे संत-महंत सम्मान आशीर्वचन होगा.

युवा सत्संग रामायण सेवा समिति के सत्यनारायण ठाकुरिया के संयोजन में दोपहर 1 से 3 बजे तक सामूहिक सुन्दरकांड पाठ, सायं 6 बजे श्री गौरांग महाप्रभु सत्संग मंडल के राधामोहन नानूवाला के सानिध्य में भजन और बधाई गायन होगा.

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16 से 20 जून तक का कार्यक्रम: समिति के महामंत्री बृजमोहन शर्मा ने बताया कि गुरुवार 18 जून को श्री हरिनाम संकीर्तन और बधाई गायन होगा. सुबह 8 बजे श्री बलराम दास सत्संग मंडल जयपुर की प्रस्तुति और सायं 7 बजे भजन होंगे. बधाई गायन शिव शान्तानन्द आश्रम गोनेर और भगवत कृपा परिवार जयपुर की ओर से किया जाएगा. 19 जून को वैद्य अशोक कुमार शर्मा के संयोजन में वेदमाता गायत्री का 20वें पाटोत्सव में सुबह 6 बजे अभिषेक, 8 बजे गायत्री मंत्र जाप, 10 बजे षोडशोपचार पूजन, अभिषेक और शृंगार, 11 बजे राजभोग के बाद 11.30 बजे विशेष उत्सव आरती होगी.

Lord Siyaram
भगवान सियाराम का दरबार (ETV Bharat Jaipur)

मध्याह्न 12 बजे गुरुकृपा सत्संग मंडल की ओर से सामूहिक सुन्दरकांड, शाम 7 बजे बृजबिहारी अग्रवाल के संयोजन में राधा ब्रजचन्द बिहारी सत्संग मंडल की प्रस्तुति होगी. 20 जून को दोपहर 4 से शाम 6.30 बजे श्री हरिनाम संकीर्तन श्री शिव सत्संग मंडल रामनिवास बाग की प्रस्तुति होगी. रात 8 बजे श्री महेश रामायण सत्संग मंडल जयपुर की ओर से सामूहिक सुन्दरकांड, भजन और बधाई गायन द्वारकादास सोढानी के संयोजन में किया जाएगा.

21 से 23 जून तक का कार्यक्रम: शर्मा ने बताया कि 21 जून को सुबह 9 बजे श्रीत्रिवेणी धाम के पीठाधीश्वर स्वामी रामरिछपाल दास के सानिध्य में श्री हरिनाम संकीर्तन, बधाई गायन और सम्मान समारोह होगा. शा 7 बजे श्री रामानन्दीय वैष्णव सम्प्रदाय मंडल सांगानेर की ओर से भजन और बधाई गायन होगा. 22 जून शाम 6 बजे श्री सियाराम जी का छठी उत्सव शुक सम्प्रदाय के पीठाधीश्वर अनन्त श्रीविभूषित आचार्य अलबेली माधुरीशरण के सानिध्य में होगा. 23 जून को श्री अन्नपूर्णा माता का नवम पाटोत्सव सरयूशरण शर्मा के संयोजन में होगा. सुबह 6 बजे अभिषेक, 10 बजे षोडशोपचार पूजन, अभिषेक और शृंगार, 11 बजे राजभोग और 11.30 बजे विशेष उत्सव आरती होगी. दोपहर 2 बजे माया मिश्रा और रूकमणी देवी के संयोजन में महिला मंडल बदनपुरा की ओर से भजन और बधाई गायन होगा. शाम 7 बजे डॉ. स्वाति अग्रवाल और समूह नृत्य, भजन और बधाई गायन प्रस्तुति देंगे.

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भक्तों के लिए सुविधाएं: समिति के अनुसार, 24 जून को गंगामाता का 18वें पाटोत्सव में सुबह 6 बजे अभिषेक, 10 बजे षोडशोपचार, अभिषेक, शृंगार, प्रातः 11 बजे राजभोग, 11.30 बजे गंगामाता की विशेष आरती होगी. शाम 7 बजे श्री ओम रावत मोर कुटीर वाले और मोहन स्वामी के संयोजन में भजन संध्या और रामलला को नौका विहार कराएंगे.

25 जून को श्री गुरु बृहस्पति जी कथा होगी. 26 जून को शाम 5 से 7 बजे तक युगल महाराज के पदों का किया जाएगा. शाम 7 बजे निम्बार्क सत्संग मंडल की भजन और बधाई गायन प्रस्तुति होगी. 27 जून रात 8 बजे सामूहिक सुन्दरकांड और भजन गायन प्रस्तुति होगी. 28 जून सुबह 9 बजे श्रीहरिनाम संकीर्तन और बधाई गायन की प्रस्तुति होगी. सुबह 9 बजे मासिक रामयज्ञ होगा. प्रचार मंत्री द्वारका दास सोढानी ने बताया कि मंदिर परिसर को रंगीन लाइटों और फूलों से सजाया जाएगा. भक्तों के लिए छाया, कारपेट, शीतल जल की व्यवस्था की है. पार्किंग और जूता स्टैंड निशुल्क रहेगा. वृद्ध और असहाय भक्तों के लिए पार्किंग स्थल से ई-वाहन सुविधा रहेगी.

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