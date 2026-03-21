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हिमाचल में कम हुआ बजट का आकार, 54928 करोड़ के आकार का है सीएम सुक्खू का चौथा बजट

2026-2027 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है. आरडीजी बंद होने से इसका अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था.

बजट पेश करते सीएम सुक्खू
बजट पेश करने जाते सीएम सुक्खू (HIMACHAL VIDHAN SABHA)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 12:20 PM IST

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Updated : March 21, 2026 at 1:03 PM IST

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शिमला: एक नए घटनाक्रम के तहत इस बार हिमाचल के बजट का आकार पहले के मुकाबले कम हुआ है. हिमाचल में इस बार बजट का आकार 54,928 करोड़ रुपए है. ये पिछली बार से 3586 करोड़ रुपए कम है. पिछली बार सीएम सुक्खू ने 58, 514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था. इस बार सीएम सुक्खू का चौथा बजट 54, 928 करोड़ रुपए का है.

इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट का आकार कम हुआ है. सीएम सुक्खू इस समय यानी शनिवार को अपनी सरकार के कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर रहे हैं. सीएम के अनुसार केंद्र की तरफ से आरडीजी बंद होने के कारण बजट का आकार कम करना पड़ा है. सीएम ने कहा कि हर तरह की चुनौतियों के बावजूद प्रदेश का विकास रुकने नहीं दिया जाएगा. सरकार सभी चुनाव गारंटियों को पूरा करेगी. राज्य सरकार ने अधूरे पड़े 300 कामों की सूची बनाई है. उन कार्यों पर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है.

ओपीएस नहीं था राजनैतिक फैसला

सीएम ने कहा कि वैल्यू ऑफ मनी के सिद्धांत के मुताबिक आरडीजी को बढ़ाकर 10 हजार करोड़ प्रतिवर्ष करना चाहिए था, उसे बंद कर दिया गया. इसके कारण हमें अपने बजट के कुल आकार को कम करना पड़ रहा है. हमारी सरकार ने पिछले तीन सालों के बजट में हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य, पर्यटन और शिक्षा, स्वास्थ्य के रूप में आदर्श राज्य बनाने की पहल की है. ओपीएस एक राजनीतिक फैसला नहीं था. ये संवेदनशील और कर्मचारी हितैषी फैसला था.

सभी गारंटियां करेंगे पूरी

सीएम सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूध के न्यूनतम खरीद मूल्य को देश में सबसे अधिक किया. गोबर की खाद की खरीद शुरू की है. इसके साथ ही प्राकृतिक हल्दी, गेहूं, मक्की पर समर्थन मूल्य देने वाला पहला राज्य बना. छह सौ करोड़ की लागत से युवाओं के लिए राजीव गांधी स्टार्ट योजना शुरू की है. पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्य में शिक्षा शुरु की है. महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने की शुरुआत की है. कोई ये सोचता है कि आरडीजी बंद करके इन योजना को रोक दिया जाएगा तो इस बजट के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सभी योजनाओं और 10 चुनावी गारंटियों को पूरा करेंगे.

जनता के साथ मिलकर करेंगे काम

सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार जब सत्ता में आई थी तो हिमाचल पर 47 हजार करोड़ से अधिक का लोन था, लेकिन पिछली सरकार ने 47 हजार करोड़ की आरडीजी और 13 हजार करोड़ की जीएसटी कंपलसेशन का सदुपयोग किया होता तो हिमाचल कर्ज के जाल में न फंसता अब हम जितना लोन एक साल में उठाएंगे उससे ज्यादा लोन का ऋण चुकाने में लगेंगे. इसलिए हमें व्यर्थ के संस्थान बंद करने होंगे. प्रदेश के सामने जो भी बाधाएं आएंगी उसका मुकाबला हम प्रदेश की जनता के साथ मिलकर करेंगे. सीएम सुक्खू ने कहा कि हम हिमाचल के लोग पहाड़ के लोग हैं और हमारा हौसला भी पहाड़ जैसा है हम झुकना नहीं जानते हैं, लेकिन अपना हक लेना जानते हैं.

सदन में हंगामा

शनिवार को सीएम के बजट भाषण की शुरुआत में ही हंगामा हो गया था. बजट भाषण में शामिल एक शब्द पर विपक्ष ने जोरदार विरोध किया. सदन की कार्यवाही बाधित हुई और बाद में विपक्ष के विरोध के बाद स्पीकर कुलदीप पठानिया ने उस शब्द विशेष को कार्यवाही से और बजट भाषण से निकालने का ऐलान किया. अपने बजट भाषण में सीएम सुक्खू ने आरडीजी बंद होने और हिमाचल को उसके हक न मिलने की बात कही। सीएम ने कहा कि बीबीएमबी का 7000 करोड़ का एरियर पिछले लंबे समय से लंबित है। यही नहीं, शानन बिजलीघर भी हिमाचल को नहीं दिया गया है. हिमाचल को जीएसटी के तौर पर भी नुकसान झेलना पड़ रहा है.

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Last Updated : March 21, 2026 at 1:03 PM IST

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