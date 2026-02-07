ETV Bharat / state

जोधपुर में 11वां मारवाड़ी हॉर्स शो शुरू, संरक्षण, शुद्धता और अंतरराष्ट्रीय मांग पर फोकस, देशभर से पहुंचे घोड़े

मारवाड़ी घोड़ों की शानदार विरासत, संरक्षण और वैश्विक पहचान को बढ़ावा देने वाला दो दिवसीय यह आयोजन पोलो ग्राउंड में हो रहा है.

मारवाड़ी हॉर्स शो में शामिल घोड़ा (ETV Bharat Jodhpur)
जोधपुर: राजस्थान की वीर धरा और मारवाड़ की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर आज से दो दिवसीय 11वें मारवाड़ी हॉर्स शो का गवाह बन रहा है. ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी और मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह शानदार आयोजन महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन (MGSF) पोलो ग्राउंड में 7 और 8 फरवरी 2026 को हो रहा है. इस शो का मुख्य उद्देश्य मारवाड़ी नस्ल के अश्वों के संरक्षण, संवर्धन और उनकी शुद्धता को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है. यह आयोजन मारवाड़ी घोड़ों की अनमोल विरासत को भावी पीढ़ी से जोड़ने और उनकी अंतरराष्ट्रीय पहचान मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

स्कूली बच्चों की भागीदारी और विशेष प्रशिक्षण: शो में स्कूली बच्चों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, जिसमें चौपासनी और राजमाता कृष्णा कुमारी स्कूल के छात्र शामिल हैं. इससे युवा पीढ़ी इस सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ सकेगी. ओलंपिक स्तर की हॉर्स राइडर स्विट्जरलैंड की कैथरीन ने मारवाड़ी घोड़ों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनका दिमाग बहुत तेज होता है और इनकी कद-काठी तथा विशेष आकर्षण के कारण इन्हें विश्व स्तर पर पसंद किया जाता है. कैथरीन बच्चों और राइडर्स को ड्रेसेज के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दे रही हैं.

मारवाड़ी हॉर्स शो शुरू (ETV Bharat Jodhpur)

घोड़ों की अंतरराष्ट्रीय मांग: जोधपुर के पूर्व सांसद एवं पूर्व महाराजा गज सिंह ने शो की गुणवत्ता पर प्रसन्नता जताई. उन्होंने कहा कि मारवाड़ी नस्ल की अंतरराष्ट्रीय मांग तेजी से बढ़ रही है. लोग इन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहा है. उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि छह घोड़े बांग्लादेश भेजे गए थे, वहां के राष्ट्रपति की बग्घी के लिए. स्पेन और अमेरिका में भी इनकी ब्रीडिंग हो रही है.

हालांकि, उन्होंने सलाह दी कि अभी अपनी बेस्ट ब्रीड का एक्सपोर्ट कम करना चाहिए और देश में सुधार कार्य जारी रखना चाहिए. उन्होंने बताया कि पहले स्टैलियन की कीमत 50 हजार रुपये होती थी, लेकिन गुणवत्ता सुधार के कारण अब ये करोड़ों रुपये तक पहुंच गई हैं. अब इनका उपयोग खेलों में भी किया जा रहा है. महाराजा गज सिंह ने गुजरात और पंजाब की तरह राजस्थान सरकार से भी मारवाड़ी घोड़ों के संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की.

पंजीकरण और शुद्धता पर विशेष जोर: सोसाइटी के अध्यक्ष गजेंद्र पाल सिंह पोसाना ने बताया कि इस वर्ष शो को अभूतपूर्व उत्साह मिला है. अब तक कुल 4,021 मारवाड़ी अश्वों का पंजीकरण हो चुका है, जिनमें से 927 की डीएनए जांच पूरी हो गई है. शो की खासियत यह है कि इसमें केवल स्टड बुक में पंजीकृत घोड़ों को ही शामिल किया जा रहा है, जो नस्ल की शुद्धता की गारंटी देते हैं.

प्रतियोगिताओं की मुख्य श्रेणियां: दो दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में कई रोमांचक प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें शामिल हैं,

  • जजिंग रिंग: अश्वों की शारीरिक बनावट, सुंदरता और गुणवत्ता का मूल्यांकन.
  • स्पोर्टिंग इवेंट्स: शो जंपिंग, टेंट पेगिंग और ड्रेसेज.
  • विशेष प्रशिक्षण: ओलंपिक विशेषज्ञ कैथरीन द्वारा ड्रेसेज ट्रेनिंग.
  • FS कैटेगरी: उन फॉल्स (बच्चों) की जजिंग, जिनके माता-पिता दोनों पंजीकृत हैं.

