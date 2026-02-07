ETV Bharat / state

जोधपुर में 11वां मारवाड़ी हॉर्स शो शुरू, संरक्षण, शुद्धता और अंतरराष्ट्रीय मांग पर फोकस, देशभर से पहुंचे घोड़े

जोधपुर: राजस्थान की वीर धरा और मारवाड़ की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर आज से दो दिवसीय 11वें मारवाड़ी हॉर्स शो का गवाह बन रहा है. ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी और मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह शानदार आयोजन महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन (MGSF) पोलो ग्राउंड में 7 और 8 फरवरी 2026 को हो रहा है. इस शो का मुख्य उद्देश्य मारवाड़ी नस्ल के अश्वों के संरक्षण, संवर्धन और उनकी शुद्धता को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है. यह आयोजन मारवाड़ी घोड़ों की अनमोल विरासत को भावी पीढ़ी से जोड़ने और उनकी अंतरराष्ट्रीय पहचान मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

स्कूली बच्चों की भागीदारी और विशेष प्रशिक्षण: शो में स्कूली बच्चों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, जिसमें चौपासनी और राजमाता कृष्णा कुमारी स्कूल के छात्र शामिल हैं. इससे युवा पीढ़ी इस सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ सकेगी. ओलंपिक स्तर की हॉर्स राइडर स्विट्जरलैंड की कैथरीन ने मारवाड़ी घोड़ों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनका दिमाग बहुत तेज होता है और इनकी कद-काठी तथा विशेष आकर्षण के कारण इन्हें विश्व स्तर पर पसंद किया जाता है. कैथरीन बच्चों और राइडर्स को ड्रेसेज के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दे रही हैं.

मारवाड़ी हॉर्स शो शुरू (ETV Bharat Jodhpur)

घोड़ों की अंतरराष्ट्रीय मांग: जोधपुर के पूर्व सांसद एवं पूर्व महाराजा गज सिंह ने शो की गुणवत्ता पर प्रसन्नता जताई. उन्होंने कहा कि मारवाड़ी नस्ल की अंतरराष्ट्रीय मांग तेजी से बढ़ रही है. लोग इन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहा है. उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि छह घोड़े बांग्लादेश भेजे गए थे, वहां के राष्ट्रपति की बग्घी के लिए. स्पेन और अमेरिका में भी इनकी ब्रीडिंग हो रही है.