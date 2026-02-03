ETV Bharat / state

ठठेरों का रास्ता: यहां आज भी हथौड़ों से गढ़ी जाती है 'परंपरा', 300 सालों की विरासत को है सरकार की दरकार

300 साल से संजोय हुए हैं विरासत को : तांबे, पीतल के बर्तन तैयार करने वाले ठठेरा परिवार पहले आमेर में निवास करते थे. जब सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की तब इन परिवारों यहां पर लाकर बसाया गया था. तब से ही जयपुर में ठठेरा परिवार अपनी विरासत को संजोए हुए हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं. हालांकि, इनमें से आज कई परिवार अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय कर रहे हैं.

इन्हीं में एक कला तांबे, पीतल और कांसे के बर्तन बनाने वाले कारीगर भी थे, जिन्हें त्रिपोलिया बाजार के पास लाकर बसाया गया था. आज इस जगह को ठठेरों का रास्ता के नाम से जाना जाता है. बेहद संकरे रास्ते में प्रवेश करते ही यहां पर हर घर से हथौड़े की ही ठक-ठक की आवाज सुनाई देती है. यही आवाज इस गली की पहचान है. कई परिवार आज भी अपने घरों के बाहर बैठकर तांबे और पीतल के बर्तन, मंदिरों में स्थापित होने वाले कलश, त्रिशूल और अन्य धार्मिक यंत्र व बर्तन तैयार करते हुए दिखाई देते हैं.

राजधानी जयपुर केवल अपने महलों, किलों, हवेली और बाजारों के लिए नहीं बल्कि अपनी जीवित शिल्प परंपराओं के लिए भी जानी जाता है. इन्हीं परंपराओं में से एक है ठठेरों की कला, जो तांबा, पीतल और कांसे के बर्तन को हाथ से ढालने की अनूठी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं. जब आमेर के कच्छवाहा को वंश के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की, तब उन्होंने अलग-अलग कलाओं में निपुण कारीगरों को जयपुर के अलग-अलग मोहल्ले में लाकर बसाया था.

ठठेरों का रास्ता का इतिहास (ETV Bharat GFX)

मशीनी युग में भी हाथ से होता है काम : यहां काम कर रहे हनुमान पटेल का कहना है कि वे बचपन से यही काम करते आ रहे हैं. उनके दादा-पिता भी यही काम करते थे. बच्चे भी अब यही काम कर रहे हैं. यहां पर सारा काम हाथ से ही होता है. किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता. राधा कृष्ण ठठेरा का कहना है कि उनकी तीसरी पीढ़ी इसी काम में है. उनके दादा, पिता यही काम करते थे और वे भी यही काम कर रहे हैं. आज के मशीनी युग में भी सारा काम हाथ से होता है. किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है. ठठेरा कला पूरी तरह से हस्त निर्मित है. बर्तनों की ढलाई हथौड़ों से पीट-पीटकर की जाती है.

त्रिपोलिया बाजार के पास स्थित है ठठेरों का रास्ता (ETV Bharat Jaipur)

अब कुछ परिवार ही संभाल रहे विरासत : जब जयपुर की स्थापना हुई थी तब ठठेरों के रास्ते में 200 परिवार रहते थे और तांबे पीतल के बर्तन बनाने का ही काम करते थे, लेकिन धीरे-धीरे अब यहां रहने वाले परिवारों ने अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़कर दूसरे काम शुरू कर दिए हैं. अब यहां केवल सात या आठ परिवार ही बचे हैं जो अपनी परंपरागत विरासत को संजोए हुए हैं. प्रेमचंद ठठेरा का कहना है कि तांबा, पीतल इतना महंगा हो गया कि लागत भी नहीं निकलती है. पहले चरी, परात रोज बनते थे, अब सब कुछ ऑर्डर पर बनता है. कई लोगों ने मजबूरी में पारंपरिक व्यवसाय छोड़ दिया, लेकिन कुछ परिवार आज भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं. प्रेमचंद खुद 42 साल से यही काम कर रहे हैं. उनके पिता भी यही काम करते थे.

परिवार 300 सालों से यही काम कर रहा है (ETV Bharat Jaipur)

पूरी तरह हथकरघा उद्योग : गौतम ठठेरा का कहना है कि यह केवल रोजगार नहीं बल्कि जयपुर की सांस्कृतिक पहचान है. यह पूरा काम हथकरघा उद्योग जैसा है. पहले यहां पर बर्तन बनते थे, लेकिन अब कम हो गए हैं. हालांकि मंदिरों से जुड़े धार्मिक चिन्ह ज्यादा बनने लगे हैं. कुछ लोगों ने इस लाइन को छोड़कर दूसरे काम पकड़ लिए हैं, लेकिन अगर सरकार इस कला को बढ़ावा दे तो यहां बहुत सारे कारीगर ऐसे हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वो वापस अपने परंपरागत व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं.