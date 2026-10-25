यूपी का वह स्थान जहां रची गई रामायण; माता सीता की शरण स्थली और लव-कुश का जन्मस्थान
डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने की अमर गाथा, मान्यता-बिठूर के इसी आश्रम में हुई थी वो कठिन तपस्या
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 4:51 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसी जगह है, जिसे रामायण काल और लव-कुश कांड से जुड़ा बताया जाता है. मान्यता है कि यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ और उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई. रामायण की यह पवित्र स्थली बिठूर (ब्रह्मावर्त घाट के पास) स्थित है. आस्था है कि ये वही जगह है जहां महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की. आइए जानते हैं आज के आधुनिक समय में इस पवित्र स्थान को कितना संजोया-सवारा गया है? सोमवार को योगी आदित्यनाथ के कानपुर दौरे से उम्मीद जगी है, बिठूर को बड़ी सौगात मिल सकती है.
त्रेतायुग से जुड़ा आश्रम: बिठूर का ये वाल्मीकि आश्रम त्रेतायुग से जुड़ा माना जाता है. आश्रम के महंत दुर्गा प्रसाद ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि ने यहां रामायण लिखने से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसकी आज भी पूजा होती है. माता सीता को जब भगवान राम ने त्यागा तो इसी आश्रम में सीता माता ने शरण ली थी. आज भी यहां पवित्र कुटिया, सीता रसोई और सीताकुंड मौजूद हैं.
लव-कुश की जन्मस्थली: इसी पावन धरती पर लव-कुश का जन्म हुआ था. यहीं उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की. यहीं पर लवकुश ने भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका था. आश्रम से 2 किलोमीटर दूर रमेल गांव में वह मैदान है, जहां लव-कुश और श्री राम की सेना के बीच युद्ध हुआ था. हनुमान जी को बंदी बनाए जाने वाली जगह और परियल क्षेत्र समेत ये 43 किलोमीटर का इलाका सदियों से आस्था का केंद्र रहा है.
इसी जगह पर वाल्मिकी ने की थी कठिन तपस्या: पिछले 25 सालों से आश्रम आ रहे स्थानीय भक्त दीप सिंह राजपूत का कहना है कि यह वही सिद्ध जगह है, जहां डाकू रत्नाकर को सप्तऋषियों की सीख से नया जीवन मिला था. 'उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भए ब्रह्म समाना' की पंक्तियां सुनाकर उन्होंने बताया कि वाल्मीकि ने इसी जगह पर कठिन तपस्या की और महर्षि वाल्मीकि के रूप में पूजे गए.
वाल्मीकि जयंती पर सीएम का आगमन: महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा करने बिठूर आएंगे. उनके इस दौरे को लेकर साधु-संतों और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है. प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है. तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री मंदिर में पूजा करने के बाद नाना राव पेशवा पार्क में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री बिठूर के विकास के लिए किसी नई योजना का शिलान्यास कर सकते हैं.
स्थानीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने कहा कि बिठूर की पहचान में महर्षि वाल्मीकि का बहुत बड़ा योगदान है. वाल्मीकि जयंती के इस पवित्र मौके पर सीएम योगी का यहां आना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है. विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस दौरे से क्षेत्र के विकास और नई योजनाओं को और रफ्तार मिलेगी.
बिठूर के डेवलपमेंट की आस: दीप सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा राज्य के धार्मिक स्थलों को भव्य रूप देने की रही है. इस दौरे के बाद बिठूर के विकास और सुधार का काम काफी तेज़ी से आगे बढ़ेगा.
इन स्थलों को चमकाने की मांग: स्थानीय पूर्व सभासद प्रदीप दिवाकर ने बताया कि नगर अध्यक्ष राणा समरेंद्र सिंह और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अभिजीत सिंह सांगा की अगुवाई में मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा जाएगा. इसमें वाल्मीकि आश्रम, ब्रह्मावर्त घाट और ध्रुव टीला को अयोध्या, काशी और मथुरा की तर्ज पर एक भव्य कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की मांग की जाएगी.
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