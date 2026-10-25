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यूपी का वह स्थान जहां रची गई रामायण; माता सीता की शरण स्थली और लव-कुश का जन्मस्थान

बिठूर महर्षि वाल्मीकि आश्रम की अद्भुत गाथा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसी जगह है, जिसे रामायण काल और लव-कुश कांड से जुड़ा बताया जाता है. मान्यता है कि यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ और उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई. रामायण की यह पवित्र स्थली बिठूर (ब्रह्मावर्त घाट के पास) स्थित है. आस्था है कि ये वही जगह है जहां महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की. आइए जानते हैं आज के आधुनिक समय में इस पवित्र स्थान को कितना संजोया-सवारा गया है? सोमवार को योगी आदित्यनाथ के कानपुर दौरे से उम्मीद जगी है, बिठूर को बड़ी सौगात मिल सकती है.

महर्षि वाल्मीकि आश्रम (Video Credit; ETV Bharat) त्रेतायुग से जुड़ा आश्रम: बिठूर का ये वाल्मीकि आश्रम त्रेतायुग से जुड़ा माना जाता है. आश्रम के महंत दुर्गा प्रसाद ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि ने यहां रामायण लिखने से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसकी आज भी पूजा होती है. माता सीता को जब भगवान राम ने त्यागा तो इसी आश्रम में सीता माता ने शरण ली थी. आज भी यहां पवित्र कुटिया, सीता रसोई और सीताकुंड मौजूद हैं.

जानिए इस पवित्र स्थान के बारे में. (Photo Credit; ETV Bharat) लव-कुश की जन्मस्थली: इसी पावन धरती पर लव-कुश का जन्म हुआ था. यहीं उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की. यहीं पर लवकुश ने भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका था. आश्रम से 2 किलोमीटर दूर रमेल गांव में वह मैदान है, जहां लव-कुश और श्री राम की सेना के बीच युद्ध हुआ था. हनुमान जी को बंदी बनाए जाने वाली जगह और परियल क्षेत्र समेत ये 43 किलोमीटर का इलाका सदियों से आस्था का केंद्र रहा है. लवकुश आश्रम (Photo Credit; ETV Bharat) इसी जगह पर वाल्मिकी ने की थी कठिन तपस्या: पिछले 25 सालों से आश्रम आ रहे स्थानीय भक्त दीप सिंह राजपूत का कहना है कि यह वही सिद्ध जगह है, जहां डाकू रत्नाकर को सप्तऋषियों की सीख से नया जीवन मिला था. 'उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भए ब्रह्म समाना' की पंक्तियां सुनाकर उन्होंने बताया कि वाल्मीकि ने इसी जगह पर कठिन तपस्या की और महर्षि वाल्मीकि के रूप में पूजे गए. लव कुश जन्म स्थान (Photo Credit; ETV Bharat)