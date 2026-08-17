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कानपुर का वो रहस्यमयी मंदिर जहां इंसान नहीं, भूतों ने स्थापित किया शिवलिंग! सावन में उमड़ती है लाखों की भीड़

रामायण कालीन रात का अनसुलझा रहस्य–​बाबा के दर से दूर होती हैं विवाह-संतान की बाधाएं.

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कानपुर का बाबा भूतेश्वर मंदिर, जिसकी अनोखी है कहानी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 6:33 AM IST

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कानपुर: एक ही रात में रहस्यमयी शक्तियों द्वारा शिवलिंग की स्थापना किए जाने की अनोखी पौराणिक कथा को समेटे केशवपुरम स्थित भूतेश्वर मंदिर इस समय श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. सावन महीने में मंदिर भक्तों से सराबोर हो जाता है. मंदिर प्रशासन और स्थानीय परंपराओं के अनुसार बिना किसी लिखित ऐतिहासिक दस्तावेज के भी पीढ़ियों से चली आ रही ये अनूठी परंपरा इस स्थान को अत्यंत दिव्य बनाती है, जहां बिठूर से गंगाजल लेकर आने वाले कांवड़िये और दूर-दूर से पहुंचे भक्त बाबा का जलाभिषेक करते हैं. आइए जानते हैं क्या है मंदिर के बनने की कहानी और मान्यताएं...

सावन में लगती हजारों भक्तों की भीड़. (Video Credit; ETV Bharat)

भूतों ने बनाया मंदिर: इस अनूठे निर्माण के बारे में बात करते हुए मंदिर के मुख्य पुजारी संतोष गिरि बताते हैं कि उनके बड़े-बुजुर्ग पीढ़ियों से ये बताते आ रहे हैं कि इस मंदिर का स्वरूप रामायण काल में पड़ी 6 महीने की विशेष रात के दौरान अस्तित्व में आया था. उनका कहना है कि जनश्रुतियों के अनुसार उसी कालखंड में भूतों ने ये शिवलिंग स्थापित किया था. यद्यपि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में तर्क से अधिक विश्वास को प्राथमिकता दी जाती है. इसी जन-विश्वास के आधार पर इसे हजारों साल पुराना सिद्ध पीठ स्वीकार किया गया है.

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ऐसे बना मंदिर. (Photo Credit; ETV Bharat)
मनोकामनाएं होती पूरी: पुजारी संतोष गिरि का कहना है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन महिलाओं को संतान सुख में बाधा आ रही हो, वे यदि लगातार 40 दिनों तक जल अर्पित करती हैं, तो उन्हें मनोकामना पूर्ति का फल मिलता है. इसी तरह विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए 21 सोमवार तक विधि-विधान से जलाभिषेक करने का विधान है. मनचाही मुरादें पूरी होने पर श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में बड़े-बड़े घंटे चढ़ाने की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता.
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मंदिर की खासियत. (Photo Credit; ETV Bharat)

मंदिर परिसर में पहुंचने वाले स्थानीय निवासियों का जुड़ाव इस सिद्ध पीठ से बहुत गहरा और इमोशनल है. मंदिर में दर्शन करने आई स्थानीय श्रद्धालु अरुला चौरसिया ने बाबा भूतेश्वर के प्रति अपनी अटूट आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि वे पिछले 13-14 सालों से इस इलाके में रह रही हैं और जब भी भगवान का बुलावा आता है, वे दर्शन के लिए खिंची चली आती हैं.

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भूतेश्वर महादेव शिवलिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)
सावन में होता जलाभिषेक-भंडारा: इसी कड़ी में मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे एक अन्य स्थानीय श्रद्धालु निखिल कुमार सैनी ने बताया कि वो लगभग पिछले 10-12 सालों से नियमित रूप से यहां दर्शन करने आ रहा. मंदिर की महिमा के बारे में बात करते हुए बताया कि यहां के बाबा अत्यंत सच्चे हैं और उनकी प्रसिद्धि इतनी व्यापक है कि दूर-दूर से लोग केवल दर्शन मात्र के लिए खिंचे चले आते हैं. सावन के इस पावन महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. उन्होंने बताया कि सोमवार के दिन मंदिर प्रांगण में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई थीं और पूरे भक्तिभाव और तेजी के साथ जलाभिषेक का कार्य चल रहा था.सावन में उमड़ते हजारों श्रद्धालु: सावन के दौरान भूतेश्वर मंदिर का पूरा वातावरण अलौकिक रंग में रंग जाता है. सामान्य दिनों में जहां सुबह और शाम हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, वहीं सावन के हर सोमवार को ये आंकड़ा 30 से 40 हजार के पार पहुंच जाता है. सावन के अंतिम सोमवार को मंदिर में विशेष महाअभिषेक का आयोजन किया जाता है, जिसके बाद भंडारे का आयोजन होता है. इस महाप्रसाद को ग्रहण करने और बाबा भूतेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर-दराज़ के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ता है. ये भी पढ़ें- बाबा गौरीशंकर मंदिर; कन्नौज सम्राट हर्षवर्धन यहां करते थे शिव आराधना, स्वयंभू शिवलिंग की है अपार महिमा

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