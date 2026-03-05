ETV Bharat / state

लोकगायिका रिंकू राणा की एक्सीडेंट में मौत, सीएम धामी ने जताया दुख

लोकगायिका रिंकू राणा ( फोटो सोर्स: रिंकू राणा सोशल मीडिया )

खटीमा: थारू जनजाति समाज की प्रथम लोक गायिका के रूप में पहचान बना रही नानकमत्ता निवासी लुगाई का रिंकू राणा का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया. वह अपने मायके बिचपुरी नानकमत्ता से होली मना कर अपनी भतीजी के साथ स्कूटी से लौट रही थी. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से गंभीर घायल हो गई. उपचार के दौरान उनका निधन हो गया है. खटीमा के बंटी राणा सांस्कृतिक दल से जुड़ी नानकमत्ता के नौगजा नानकमत्ता निवासी थारू जनजाति की उभरती लोक गायिका रिंकू राणा का नानकमत्ता इलाके में आज हुई सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है. वह होली मनाने अपने मायके बिचपुरी नानकमत्ता गई हुई थीं. वहां से स्कूटी में अपनी भतीजी के साथ लौटते समय ईंटों से भरी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में रिंकू राणा और उनकी भतीजी गंभीर घायल हो गईं.