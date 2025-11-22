ETV Bharat / state

यूपी में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा; थारू जनजाति के लजीज व्यंजन चखेंगे पर्यटक, शिल्पग्राम का विकास

लखनऊ: उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म विकास बोर्ड की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई. इस दौरान कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई. दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को ईको टूरिज्म का हब बनाया जाएगा. यहां थारू जनजाति की सांस्कृतिक विरासत, व्यंजनों और वन्यजीव सफारी को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के प्रस्ताव पेश हुए.

यूपी ईको टूरिज्म विकास बोर्ड की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, पर्यटकों को विशेष अनुभव के लिए 'अनुभव-थारू संस्कृति' योजना के तहत शिल्पग्राम विकसित किया जाएगा. थारू-थाली का विशेष प्रचार करने का प्रस्ताव भी पेश किया गया. इससे न केवल पर्यटकों को अनुभव मिलेगा, बल्कि स्थानीय समुदायों के आर्थिक उत्थान और विकास को नई दिशा मिलेगी.

नदी सफारी की क्षमता होगी दोगुनी: उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा पर स्थित कतर्नियाघाट वन्यजीव अभ्यारण्य में गेरुआ नदी पर बोट या नदी सफारी का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा गया है. अभी वन विभाग द्वारा गेरूआ नदी में दो बोट का संचालन किया जा रहा है.

नदी सफारी के लिए पर्यटकों की बढ़ती मांग को देखते हुए इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने दो और बोट चलाने की योजना बनाई है. इससे वन्यजीव अभ्यारण्य में नदी सफारी की क्षमता दोगुनी हो जाएगी. बोर्ड ने वन विभाग के साथ मिलकर इन बोट्स को पर्यावरण अनुकूल तकनीक से लैस करने पर जोर दिया है, ताकि नदी तट पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े.

'अनुभव-थारू संस्कृति' और थारू-थाली योजना: बोर्ड की बैठक में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कतर्निया घाट के तराई क्षेत्र में रहने वाली थारू जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करने वाली 'अनुभव-थारू संस्कृति' योजना का प्रस्ताव पेश किया गया. यह आने वाले पर्यटकों को विशेष अनुभव देगा. साथ ही थारू समुदाय के सामाजिक, आर्थिक विकास में भी बड़ी भूमिका निभाएगा.