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युवती की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंकने के मुख्य आरोपी समेत तीन गिरफ्तार

फतेहपुर: थरियांव थाना क्षेत्र की एक 20 वर्षीय युवती की हत्या कर उसका शव दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक पर फेंकने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी गंगासागर उर्फ गुड्डू लोधी, उसके पुत्र राज और भतीजे लवलेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है.



पुलिस के अनुसार, युवती बीते कई महीनों से पड़ोसी गंगासागर उर्फ गुड्डू के साथ सहमति संबंध में रह रही थी. दोनों राधानगर थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रहते थे. 26 जून को युवती ने इंस्टाग्राम पर सिंदूर लगाए हुए अपनी अंतिम वीडियो पोस्ट की थी. इसके बाद उसकी ओर से कोई गतिविधि नहीं हुई, जिससे परिजनों को संदेह हुआ और उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी.



परिजनों के मुताबिक, पूछताछ करने पर आरोपी गुड्डू उन्हें लगातार गुमराह करता रहा और युवती के किसी अन्य व्यक्ति के साथ चले जाने की बात कहता रहा. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने 28 जून की रात युवती की गला दबाकर हत्या कर दी.

इसके बाद बेटे राज, भतीजे लवलेश और एक अन्य साथी की मदद से शव को काली पन्नी में पैक कर ट्रैक्टर-ट्रॉली में झाड़ियों के बीच छिपाकर दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जिससे मामला ट्रेन हादसा प्रतीत हो. ट्रेन की चपेट में आने से युवती का चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.



घटना के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए 19 जुलाई को राधानगर थाने में युवती की गुमशुदगी भी दर्ज करा दी. वहीं, 20 जुलाई को युवती के पिता ने भी बेटी के लापता होने की सूचना दी. पुलिस ने जांच के दौरान 29 जून को रेलवे ट्रैक से मिले अज्ञात महिला के शव का मिलान कराया. कपड़ों के आधार पर परिजनों ने शव की पहचान अपनी बेटी के रूप में की.



पूछताछ में मुख्य आरोपी ने सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होने के डर से हत्या करने की बात स्वीकार की. आरोपी ने बताया पत्नी के उम्र में 24 साल छोटी होने व रिश्ते में भतीजी लगने से लोग मजाक उड़ाते थे.

पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त घटनाक्रम का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. चौथे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.



थाना राधानगर प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार को गुड्डू व उसके पुत्र राज, भतीजे लवलेश को घासीपुर गांव से गिरफ्तार किया. आरोपी ने कबूला कि 28 जून की रात युवती की गला दबाकर हत्या के बाद इसी दिन रात में बेटे राज और भतीजे लवलेश व साथी असोथर थाने के गेडुरी निवासी शिव नारायण को ट्रैक्टर में झाड़ियां लेकर बुलाया. घर में काली पन्नी में शव को पैक किया. इसके बाद ट्रैक्टर-ट्राली में रखी झाड़ियों में शव छिपाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया. ट्रेन की चपेट में आने से युवती का चेहरा कुचल गया.