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थराली से देहरादून का बढ़ गया किराया! किसने तय किए नए रेट, असमंजस में यात्री

चमोली: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब पहाड़ के परिवहन पर भी दिखाई देने लगा है. चमोली जिले के थराली क्षेत्र से देहरादून जाने वाले यात्रियों को अब पहले की तुलना में अधिक किराया देना पड़ रहा है. थराली से देहरादून का किराया जहां पहले करीब 1000 रुपये लिया जा रहा था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह किराया क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा निर्धारित किया गया है या फिर वाहन संचालकों ने अपने स्तर पर किराया बढ़ाया है.

जानकारी के अनुसार थराली से देहरादून के बीच संचालित कमर्शियल वाहनों का किराया हाल ही में 200 रुपये बढ़ा दिया गया है. सोशल मीडिया और विभिन्न व्हाट्सएप समूहों में नए किराये की सूची भी साझा की जा रही है. हालांकि अभी तक आरटीओ या परिवहन विभाग की ओर से किराया बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश अथवा सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी से पहले थराली से देहरादून का किराया लगभग 600 रुपये था. कोरोना काल के दौरान इसे बढ़ाकर 800 रुपये किया गया. बाद में यह 1000 रुपये तक पहुंच गया. अब पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के बाद किराया 1200 रुपये प्रति यात्री कर दिया गया है.

यात्री मुकेश, कमल, राजीव, अरुण, आदि का कहना है कि यदि किराया बढ़ाया गया है तो इसकी स्पष्ट जानकारी और आधिकारिक आदेश सार्वजनिक की जानी चाहिए. वहीं परिवहन नियमों के अनुसार सार्वजनिक परिवहन वाहनों के किराये का निर्धारण संबंधित प्राधिकरण की स्वीकृति और नियमों के तहत किया जाना चाहिए.