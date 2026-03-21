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देहरादून शिखरफाल के पास गहरी खाई में गिरी थार, एक युवक की मौत, दो लोगों को किया रेस्क्यू

देहरादून: थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत शुक्रवार रात को शिखरफाल के पास एक थार वाहन गहरी खाई में गिर गया. सूचना पर थाना राजपुर और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने वाहन में से युवक और युवती को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं. लेकिन एक युवक वाहन के नीचे फंसा गया, जिस कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई. युवक के शव को निकालने के लिए टीम ने देहरादून से क्रेन मंगवाई. टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. हादसे के बाद पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात को आपदा कंट्रोल रूम से एसडीआरएफ को सूचना मिली कि शिखर फॉल के पास एक थार खाई में गिर गई है. इसके बाद तत्काल एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और टीम में मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. जिसके बाद कठिन परिस्थितियों के बावजूद टीम ने खाई में गिरी एक युवक और एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हादसे में दोनों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया.

युवक की पहचान 24 वर्षीय भार्गव शर्मा निवासी पंडितवाड़ी देहरादून और 24 वर्षीय दिशा रावल निवासी प्रेम नगर देहरादून के रूप में हुई है. रेस्क्यू के दौरान पता चला कि वाहन में एक और युवक सवार था. टीम ने सर्च के दौरान पाया गया कि युवक वाहन और चट्टान के बीच फंसा हुआ है, वाहन खाई में अत्यंत जोखिमपूर्ण स्थिति में लटका हुआ है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा क्रेन की व्यवस्था की गई. एसडीआरएफ टीम घटनास्थल पर मौजूद रहकर रेस्क्यू कार्य में जुटी रही. बताया जा रहा है कि पिथौरागढ़ निवासी मोहित की चट्टान के बीच में थार के नीचे दबने से मौत हो गई.