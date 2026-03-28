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रेलिंग से टकराई थार, सनरूफ से बाहर आकर गिरे दो युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

पुलिस के अनुसार थार की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसका टायर फट गया और गाड़ी अनियंत्रित हो गई.

Matoda Police Station
मतोड़ा थाना (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 6:53 PM IST

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जोधपुर: फलोदी जिले से निकल रहे भारतमाला एक्सप्रेसवे पर शनिवार दोपहर तेज रफ्तार से चल रही थार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में दो युवकों के मौके पर मौत हो गई. जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना मतोड़ा थाना क्षेत्र की है.

थाना अधिकारी अमानाराम ने बताया कि कार सवार युवक गुजरात के सिद्धपुर के रहने वाले थे. इनमें 25 वर्षीय रेहान खान, 35 वर्षीय लरपराज खान की मौत हो गई. जबकि 30 वर्षीय शाहरुख खान घायल है. जिसका ओसियां अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस ने बताया कि भारतमाला एक्सप्रेस वे पर दोपहर में करीब 1 बजे तेज रफ्तार से चल रही थार का टायर फटने से यह हादसा हुआ. इस कारण से थार ड्राइवर के नियंत्रण से बाहर हो गई.

पढ़ें: अलवर में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार ने बुझाया दो परिवारों का चिराग, थार और कार की टक्कर में दो युवकों की मौत

गाड़ी से उछल कर बाहर आकर गिरे युवक: थार की गति इतनी तेज थी कि वह जब रेलिंग से टकराई, तो आगे बैठे रेहान और लरपराज छत की सनरूफ से बाहर आकर गिर गए. रेलिंग से टकराने से इनको गंभीर चोटें आई. जब की शाहरुख गाड़ी में ही फंसा रहा, जिसकी वजह से वह बच गया. इस दौरान वहां से निकलने वाले वाहन चालकों ने उन्हें बाहर निकाला और हॉस्पिटल भेजा. जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर शव मोर्चरी में रखवा दिए. गाड़ी में मिले दस्तावेजों से इनकी पहचान हुई. घटना को लेकर पुलिस ने परिजनों को सूचित किया.

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THAR CAR ACCIDENT IN JODHPUR
SUV CRASHES INTO RAILING
ACCIDENT AT BHARATMALA EXPRESSWAY
ONE INJURED IN CAR ACCIDENT
2 YOUTH DIED IN ACCIDENT

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