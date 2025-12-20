ETV Bharat / state

हल्द्वानी में रात भर स्टंटबाजी करते रहे रईसजादे, थार से मचाया आतंक, अब होगा बड़ा एक्शन

हल्द्वानी से सड़कों पर आतंकी मचाती हुई थार का वीडियो सामने आया है. इस मामले का पुलिस ने भी संज्ञान लिया है.

Etv Bharat
थार का आतंक. (@Social media)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 20, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
हल्द्वानी: पुलिस की सख्ती के बाद भी उत्तराखंड में रईसजादों की स्टंटबाजी कम नहीं हो रही है. स्टंटबाजी के चक्कर में रईसजाद न सिर्फ अपना जीवन खतरे में डाल रहे है, बल्कि सड़कों पर चल रहे अन्य लोगों की जान को कई बार मुश्किल में डाल देते है. ऐसे ही एक वीडियो नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी से सामने आया है. हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर आंधी रात को थार से स्टंटबाजी की गई. वीडियो सामने एक बाद पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया.

स्टंटबाजी का वीडियो हल्द्वानी शहर का: उत्तराखंड में तेज रफ्तार और स्टंटबाजी के कारण कई बार युवाओं को अपनी जान के हाथ धौना पड़ा है, लेकिन फिर भी युवा समझने का तैयार नहीं है. फिलहाल थार गाड़ी से स्टंटबाजी का जो वीडियो सामने आया है, वो हल्द्वानी का बताया जा रहा है.

हल्द्वानी में रईसजादों का आतंक. (@Social media)

शहीद पार्क के ठीक सामने बीच सड़क पर किया गया स्टंट: हल्द्वानी के शहीद पार्क के ठीक सामने बीच सड़क पर थार से कई बार स्टंट किया गया. थार से की गई स्टंटबाजी को कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर दिया, जिसका वीडियो अब सामने आया. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह के बीच सड़क पर थार से करतब दिखाए जा रहे है.

एक कार से टकराने से बाल-बाल बची थार: वीडियो देखकर कहा जा सकता है कि स्टंट करते समय थार सड़क किनारे खड़ी एक अन्य कार से भी टकराने से बाल-बाल बची है.

हो सकता था बड़ा हादसा: गनीमत रही है कि इस दौरान वहां से कोई अन्य वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था. वीडियो सामने आने के बाद नैनीताल पुलिस भी हरकत में आई.

वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस: नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि आज सूचना मिली थी कि देर रात एक ब्लैक थार से हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर स्टंटबाजी की गई है. मामले में हल्द्वानी कोतवाली को निर्देशित किया गया है. जल्द ही थार के बारे में जानकारी निकालकर उसके मालिक के बारे में पता किया जाएगा. उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने साफ किया है कि न सिर्फ ड्राइवर के खिलाफ उसके परिजनों पर भी कार्रवाई होगी.

