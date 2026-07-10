ETV Bharat / state

रील और स्टंट की सनक से हलक में आई जान, गंगा में उतारी थार, क्रेन से निकालनी पड़ी बाहर

गंगा नदी में थार समेत फंसे युवक ( फोटो सोर्स- Local Resident )

रील और स्टंट की सनक से हलक में आई जान (फोटो सोर्स- Local Resident)

पहले गंगा में दौड़ाई थार, बाद में हलक में आई जान: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवक थार गाड़ी के इंजन की क्षमता मापने के लिए गंगा किनारे गए थे. जहां वो पानी में गाड़ी को दौड़ा रहे थे, लेकिन अचानक गंगा का जल स्तर बढ़ गया. युवकों ने पहले गाड़ी को निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी बढ़ने से स्थिति और गंभीर हो गई. इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से थार को रस्सी से बांधकर बहने से रोका गया.

हरिद्वार: आजकल रील का खुमार इस कदर छा गया है कि लोग अपनी जान को भी जोखिम में डालने से नहीं कतरा रहे हैं. ऐसा ही एक मामला हरिद्वार के बजरीवाला क्षेत्र से सामने आया है. जहां कुछ युवक अपनी थार गाड़ी लेकर गंगा नदी के किनारे पहुंच गए, फिर थार को नदी में उतारकर स्टंट करते हुए वीडियो बनाने लगे. तभी पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के कारण गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा. ऐसे में देखते ही देखते थार नदी के बीच फंस गई और कार सवारों में अफरा-तफरी मच गई.

क्रेन की मदद से बाहर निकाली गई गाड़ी: इसी बीच सूचना मिलने पर कनखल थाना के एसएसआई अनुज सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. इसके बाद मौके पर क्रेन बुलाई गई, जिसकी मदद से काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका. इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई. यह घटना आसपास खड़े लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे मे कैद कर ली.

गंगा नदी में फंसी कार (फोटो सोर्स- Local Resident)

पुलिस ने थार किया सीज, युवकों को दी सख्त हिदायत: जिसका वीडियो भी सामने आया है. जांच में सामने आया कि स्थानीय युवक रील बनाने और स्टंट करने के मकसद से वाहन को गंगा में लेकर गए थे. पुलिस ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए थार को सीज कर दिया. साथ ही संबंधित युवकों को भविष्य में इस तरह की हरकत न करने की सख्त चेतावनी दी गई.

"कुछ युवकों की ओर से गंगा नदी में थार वाहन उतारकर रील बनाई जा रही थी. अचानक जलस्तर बढ़ने से वाहन फंस गया. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए वाहन को सीज कर दिया है. बरसात के मौसम में नदियों का जलस्तर कभी भी अचानक बढ़ सकता है. ऐसे में नदी के अंदर वाहन ले जाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि अपनी और दूसरों की जान को भी खतरे में डालना है."- शिशुपाल सिंह नेगी, सीओ सिटी

सीओ सिटी शिशुपाल नेगी ने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें. प्रशासन और पुलिस की ओर से लगातार लोगों को नदी किनारे और जलधाराओं से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

पुलिस ने गाड़ी को निकाला बाहर (फोटो सोर्स- Local Resident)

ये भी पढ़ें-