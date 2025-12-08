गुरुग्राम में थार ने कार को मारी जोरदार टक्कर, सड़क पर पलटी, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ हादसा

ETV Bharat / state

हरियाणा के गुरुग्राम के घमरोज टोला प्लाजा के पास तेज़ रफ्तार थार ने कार को टक्कर मार दी जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

गुरुग्राम में थार ने कार को मारी जोरदार टक्कर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 8, 2025 at 5:41 PM IST

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के घमरोज टोल प्लाजा के पास थार ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी है जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. पुलिस ने आरोपी थार ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है.

घमरोज टोल प्लाजा पर हादसा: गुरुग्राम के भौंडसी इलाके में घमरोज टोल प्लाजा के पास तेज़ रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के एक गंभीर मामले में पुलिस ने थार ड्राइवर को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने तेज गति में गाड़ी चलाते हुए आगे चल रही फोर्ड फिगो कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी जिससे पीड़ित की कार पलट गई और उसके सिर और कंधे में गंभीर चोटें आईं है.

गुरुग्राम में थार ने कार को मारी जोरदार टक्कर (Etv Bharat)

थार ने कार को मारी टक्कर : सीसीटीवी तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि गुरुग्राम के घमरोज टोल प्लाजा पर 2 दिसंबर को दोपहर करीब 1.32 बजे एक फोर्ड फिगो गाड़ी सोहना से गुरुग्राम की ओर जा रही थी, तभी घमरोज टोल प्लाजा के पास पीछे से आ रही काले रंग की थार ने फिगो कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी ज्यादा तेज़ थी कि फोर्ड फिगो कार कई बार पलटकर सड़क किनारे जा गिरी. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से घायल पीड़ित को कार से बाहर निकाला. इसके बाद थार गाड़ी का ड्राइवर वहां से फरार हो गया.

आरोपी थार ड्राइवर गिरफ्तार : हादसे के बाद भौंडसी थाना पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी थार ड्राइवर को अलीपुर, गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान 39 वर्षीय भरत निवासी अलीपुर, गुरुग्राम के रूप में हुई है. पुलिस पूछताछ में आरोपी भरत ने बताया कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और घटना वाले दिन वो अपने भाई की थार में गुरुग्राम जा रहा था. उसकी गाड़ी की रफ्तार ज्यादा थी, जिसके कारण आगे चल रही पीड़ित की कार से उसकी थार टकरा गई और ये बड़ा हादसा हो गया.

गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ

