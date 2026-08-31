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हापुड़ में गंगा एक्सप्रेस-वे पर पलटी बेकाबू THAR; सगे भाईयों सहित 4 युवकों की मौत, एक घायल

हादसा हापुड़ जिले के थाना सिंभावली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे पर रात करीब 12 बजे हुआ.

हापुड़ सड़क हादसे में 4 की मौत.
हापुड़ सड़क हादसे में 4 की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 8:43 AM IST

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Updated : August 31, 2026 at 11:41 AM IST

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हापुड़: गंगा एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार थार गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई. रफ्तार इतनी ज्यादा थी की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. इसमें सवार 5 में से 4 युवकों की मौत हो गई है. एक युवक घायल है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

यह हादसा हापुड़ जिले के थाना सिंभावली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे पर रात करीब 12 बजे हुआ. बदायूं से दिल्ली की तरफ जा रही तेज रफ्तार थार गाड़ी अचानक पलट गई. थार गाड़ी में पांच युवक सवार थे, सभी बदायूं से दिल्ली जा रहे थे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पांचों घायल युवकों को ग्राम सिखेड़ा के CHC में भर्ती कराया. वहां डॉक्टर ने 4 युवकों को मृत घोषित कर दिया.

घटना का सीसीटीवी सामने आया. (Video Credit: Hapur Police Media Cell)

मृतकों की पहचान जोगिंदर (26) पुत्र झाझन सिंह, निवासी पालपुर, थाना क्षेत्र बिल्सी, सुखवीर (25) पुत्र होतीलाल निवासी पालपुर, थाना क्षेत्र बिल्सी, जसवंत (20) पुत्र होतीलाल और रवि (20)पुत्र करण सिंह निवासी पूरदलपुर, थाना इस्लामपुर, बदायूं के तौर पर हुई है. मृतकों में सुखवीर और जसवंत सगे भाई थे. हादसे में विष्णु (17) पुत्र गिरीराज निवासी पालपुर बिल्सी, बदायूं घायल है, जिसका इलाज कराया जा रहा है.

पुलिस ने दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी को गंगा एक्सप्रेस-वे से हटवाकर यातायात सुचारू कराया है. चारों मृतक युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सभी युवकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. युवकों की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया.

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि डायल 112 पर गंगा एक्सप्रेस-वे पर सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस ने मौके पर जाकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने चार युवकों को मृत घोषित कर दिया है. एक घायल युवक का उपचार चल रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

यह भी पढ़ें: नेपाल बाढ़ त्रासदी: गंडक नदी से मिले नेपाल बाढ़ पीड़ितों के 4 शव, पोस्टमार्टम के बाद नेपाल पुलिस को सुपुर्द

Last Updated : August 31, 2026 at 11:41 AM IST

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