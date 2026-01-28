ETV Bharat / state

पंचकूला के मोरनी में थार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, एक युवक की मौके पर मौत, तीन की हालत गंभीर

मोरनी में थार वाहन खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई. कई लोग हादसे में घायल हो गए.

PANCHKULA MORNI HILLS THAR ACCIDENT
मोरनी में थार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 28, 2026 at 2:19 PM IST

Updated : January 28, 2026 at 2:35 PM IST

पंचकूला: हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में मंगलवार देर रात एक थार गाड़ी खाई में गिर गई. थार में चार युवक सवार थे, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन घायल युवकों का पंचकूला सेक्टर 6 जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है. हादसे का पता बुधवार अल सुबह उस समय लगा, जब किसी राहगीर ने थार को खाई में गिरा देखा. इसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई.

स्थानीय लोगों और पुलिस ने खाई से निकाले घायल युवक: स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर करीब पचास फीट गहरी खाई से घायलों को बाहर निकाला. इसके बाद पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. इस दौरान एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत होने की जानकारी सामने आई, जिसकी अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा पुष्टि की गई. फिलहाल पुलिस मामले की आगामी जांच में जुटी है.

PANCHKULA MORNI HILLS THAR ACCIDENT
स्थानीय लोगों और पुलिस ने खाई से निकाले घायल युवक (Etv Bharat)

मृतक और घायलों की पहचान: हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान पंचकूला सेक्टर 15 निवासी 22 वर्षीय अभिषेक के रूप में हुई है. जबकि घायलों में अंबाला सिटी निवासी 28 वर्षीय ललित, 22 वर्षीय विवेक और 28 वर्षीय एक अन्य युवक शामिल है. घायलों की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है.

PANCHKULA MORNI HILLS THAR ACCIDENT
मोरनी से पंचकूला लौट रहे थे युवक (Etv Bharat)

मोरनी से पंचकूला लौट रहे थे युवक: घटना की सूचना के बाद थाना चंडीमंदिर के एसएचओ सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का जायजा लिया. साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया. पुलिस की मानें तो जिस खाई में थार गाड़ी गिरी, उसकी गहराई करीब 50 से 100 फीट है. सभी युवक थार पर सवार होकर मोरनी से पंचकूला लौट रहे थे. इसी दौरान बाईं ओर गाड़ी ढलानदार खाई में पलटते हुए नीचे जा गिरी.

प्रशासन की लोगों से अपील: स्थानीय प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी क्षेत्रों में ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतनी की अपील की है, क्योंकि तेज बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और फिसलन सामान्य दिनों से काफी अधिक हो जाती है.

