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सहारनपुर में डिवाइडर से टकराई थार, 3 युवकों की मौत; दो घायल

सहारनपुर: शहर में रविवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. थाना नागल इलाके में बेलड़ा गोल चक्कर के पास तेज रफ्तार थार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. कार में सवार सभी पांच युवक आगरा से मसूरी घूमने के लिए निकले थे, लेकिन उनका सफर दर्दनाक हादसे में बदल गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.



बता दें कि आगरा निवासी पांच युवक थार कार में सवार होकर मंसूरी के लिए रवाना हुए थे. सभी रात करीब साढ़े आठ से नौ बजे के बीच घर से निकले थे. रविवार तड़के सहारनपुर के थाना नागल इलाके में बेलड़ा गोल चक्कर के पास उनकी कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई. हादसे में साहिल, राहुल और सक्षम की मौत हो गई, जबकि सचिन वर्मा और हेमंत वर्मा घायल हो गए.



हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया. दुर्घटनाग्रस्त थार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर घायलों को उपचार के लिए सहारनपुर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया. हादसे की जानकारी मिलने पर नागल थाना प्रभारी भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली. तीन युवकों की मौत की खबर से उनके परिवारों में मातम छा गया.



हादसे में घायल सचिन वर्मा ने बताया कि वे पांचों दोस्त आगरा से मसूरी घूमने जा रहे थे. यात्रा के दौरान वह सो रहे थे और कार हेमंत चला रहा था. सचिन के मुताबिक, अचानक क्या हुआ, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. जब उनकी आंख खुली तो वह सड़क पर पड़े हुए थे और थार कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी. इसके बाद उन्हें हादसे की गंभीरता का पता चला.



वहीं, एसपी ट्रैफिक शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि पांच युवक थार गाड़ी में मसूरी जा रहे थे. उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी युवक आगरा से मसूरी के लिए निकले थे.



इस दर्दनाक दुर्घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और कार अनियंत्रित होने की वजह क्या रही, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. दुर्घटना के कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.



