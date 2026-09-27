गुरुग्राम में फिर दिखा THAR का कहर, बाइक सवारों को मारी टक्कर
हरियाणा के गुरुग्राम में थार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी जिसका वीडियो सामने आया है.
Published : September 27, 2026 at 7:33 PM IST
गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर THAR से जुड़ा सड़क हादसा सामने आया है. द्वारका एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार THAR ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिर गए और घायल हो गए.
सर्विस लेन से अचानक आई तेज रफ्तार THAR : बाइक सवार युवक द्वारका एक्सप्रेसवे पर जा रहे थे. इसी दौरान सर्विस लेन की तरफ से तेज रफ्तार में आई THAR ने अचानक कट मारते हुए बाइक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए.
टक्कर के बाद भी नहीं रुका चालक : हादसे के बाद THAR चालक मौके पर नहीं रुका और वाहन लेकर फरार हो गया. पीछे से आ रही एक कार के डैशकैम में पूरी घटना कैद हो गई. वीडियो में तेज रफ्तार THAR द्वारा बाइक को टक्कर मारने और इसके बाद मौके से निकल जाने का घटनाक्रम दिखाई दे रहा है.
पुलिस ने दर्ज किया मामला : गुरुग्राम पुलिस के PRO संदीप की माने तो हादसे की सूचना मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस डैशकैम फुटेज के आधार पर THAR और उसके चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही है. साथ ही हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है.
जिम्मेदार ड्राइविंग को लेकर जागरुक : वहीं गुरुग्राम में हाल के दिनों में सामने आए सड़क हादसों और रोडरेज की घटनाओं के बीच पुलिस ने बाइक राइडर्स को लेकर सड़क सुरक्षा अभियान तेज कर दिया है. इसी कड़ी में रविवार को DCP East एवं ट्रैफिक संदीप कुमार ने करीब 60 बाइक राइडर्स के साथ विशेष बैठक कर सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग को लेकर जागरूक किया. गुरुग्राम में हाल ही में सिया चौहान से जुड़ी सड़क घटना समेत बाइक सवारों और अन्य वाहन चालकों से जुड़े कई मामले सामने आए हैं. इन घटनाओं ने सड़क पर तेज रफ्तार, लापरवाही, लेन बदलने और दूसरे वाहन चालकों के साथ विवाद जैसी स्थितियों को लेकर चिंता बढ़ाई है. इसी पृष्ठभूमि में पुलिस ने बाइक राइडर्स के साथ सीधे संवाद कर उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी.
ग्वाल पहाड़ी में जुटे 60 बाइक राइडर्स : 27 सितंबर को ग्वाल पहाड़ी चौकी के पास स्थित अलग-अलग कैफे में आयोजित बैठक में DCP East एवं ट्रैफिक संदीप कुमार, ACP DLF विष्णु प्रसाद और DLF Phase-I थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार मौजूद रहे. बैठक में गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद समेत विभिन्न इलाकों से आए करीब 60 बाइक राइडर्स ने हिस्सा लिया.
स्पीड लिमिट और लेन ड्राइविंग पर जोर : पुलिस अधिकारियों ने राइडर्स को निर्धारित स्पीड लिमिट का पालन करने, लेन ड्राइविंग अपनाने और तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाने से बचने की सलाह दी. साथ ही अचानक लेन बदलने और जोखिमपूर्ण तरीके से बाइक चलाने से बचने को कहा गया.
सिर्फ बाइक सवार नहीं, दूसरे लोगों की सुरक्षा भी जिम्मेदारी : बैठक में पुलिस ने राइडर्स से कहा कि सड़क पर उनकी जिम्मेदारी केवल खुद को सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है. उन्हें दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए. पुलिस ने बाइकिंग ग्रुप और साथी राइडर्स के बीच भी सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर जागरूकता फैलाने की अपील की.
नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई : गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइकर्स के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने राइडर्स से अपील की कि सड़क पर तेज रफ्तार को प्राथमिकता देने के बजाय सुरक्षित ड्राइविंग को महत्व दें. पुलिस अधिकारियों ने राइडर्स को समझाया कि किसी भी राइड का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सुरक्षित घर पहुंचना है. स्पीड, स्टंट या जोखिमपूर्ण ड्राइविंग के बजाय नियमों का पालन और सतर्कता ही सड़क हादसों के जोखिम को कम कर सकती है.
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