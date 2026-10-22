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काठगोदाम के लमजाला गांव में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी थार, युवक और युवती थे सवार

खाई में गिरी थार ( Etv Bharat )

हल्द्वानी: काठगोदाम क्षेत्र के लमजाला गांव में सड़क हादसा हुआ है. एक थार वाहन अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में वाहन सवार एक युवक और युवती घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, फायर सर्विस और स्थानीय ग्रामीणों ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया. दुर्गम खाई में उतरकर दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और 108 एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया. दोनों की हालत सामान्य बताई गई है.

150 मीटर गहरी खाई में गिरी थार: हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. ग्राम सभा लमजाला में एक थार वाहन करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. वाहन में एक युवक और एक युवती सवार थे, जो दुर्घटना में घायल हो गए. सूचना मिलते ही काठगोदाम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया.